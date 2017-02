News | 07.02.2017

Travel Charme Ostseehotel Kühlungsborn

Oliver Gut hat die Leitung

Direktorenwechsel an der Küste: Oliver Gut hat die Leitung im Travel Charme Ostseehotel Kühlungsborn übernommen. Er folgt auf Reinhard Antrich, der das Haus Ende 2016 nach fast einem Jahrzehnt verlassen hatte, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen.

Bild: Travel Charme Ostseehotel Kühlungsborn

Oliver Gut verfügt über knapp 30 Jahre Erfahrung in der Hotellerie und hat die Branche von der Pike auf kennengelernt. In Lübeck geboren, absolvierte er zunächst eine Lehre zum Koch. Über eine zusätzliche Ausbildung zum Hotelfachmann erfolgte der Einstieg in die Maritim Hotelgesellschaft, welcher der heute 47-Jährige bis zuletzt treu blieb.

Elf Jahre in Travemünde

Zwischen 1989 und 2000 durchlief Oliver Gut im Maritim Seehotel Timmendorfer Strand vielfältige Stationen - von Finanzbuchhaltung und Personalbüro über Reservierung und Rezeption bis hin zum Regional F&B Manager. Als Stellvertretender Direktor und später auch Hoteldirektor führte er die Geschicke des Maritim Berghotel Braunlage im Harz. 2005 zog es den passionierten Ausdauersportler wieder in die Heimat, in der er elf Jahre lang die Leitung des Maritim Strandhotel Travemünde innehatte.

Experte für Resort-Hotellerie

„Es ist operativ immer eine Herausforderung, einen langjährigen Hoteldirektor zu ersetzen. Reinhard Antrich hat das Travel Charme Ostseehotel Kühlungsborn mit außerordentlichem Engagement höchst erfolgreich geführt“, so Thomas Haas, Geschäftsführer der Travel Charme Betriebsgesellschaften. „Mit Oliver Gut haben wir einen äußerst professionellen Nachfolger gefunden. Er hat über viele Jahre renommierte Häuser an der deutschen Ostseeküste geleitet und ist ein Experte auf dem Gebiet der Resort-Hotellerie. Wir freuen uns, Oliver Gut in der Travel Charme Familie willkommen zu heißen und wünschen ihm viel Erfolg.“