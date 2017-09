News | 20.09.2017

POS-Spezialist wechselt zu Start-up

Orderbird gewinnt Mark Schoen als Co-CEO

Orderbird, Anbieter von iPad-Kassensystemen für die Gastronomie, verstärkt seine Geschäftsführung: Mark Schoen, ehemals Ordermann, Radiant Systems und NCR Corporation, gestaltet als Co-CEO gemeinsam mit Gründer und CEO Jakob Schreyer die Zukunft des Unternehmens.

Bild: Orderbird

Als Co-CEO soll Schoen die zukunftsweisende Unternehmensausrichtung des Anbieters von Softwarelösungen für Gastronomen gemeinsam mit dem Gründer und CEO Jakob Schreyer gestalten. Der gebürtige US-Amerikaner, ehemals Orderman, Radiant und NCR, blickt auf langjährige Erfahrung in Führungspositionen in der Software- und Gastronomieindustrie zurück.

Schwergewicht in der POS-Branche





Mehr als 15 Jahre führte Mark Schoen als Division President der Radiant Systems Inc. ein internationales Team aus mehr als 300 Mitarbeitern, das sich auf den Verkauf und die Einführung der Unternehmenstechnologien bei Einzelhändlern und Gastronomiebetrieben in Europa, Asien, Australien und den Nahen Osten fokussierte. Schoen baute das Unternehmensnetzwerk global aus und realisierte kontinuierliches Wachstum. Das Kundenspektrum der Radiant Systems Inc. reichte von Kleinunternehmen bis hin zu globalen Riesen wie KFC, 7-Eleven und Burger King. Für Radiants österreichisches Tochterunternehmen Orderman übernahm Schoen drei Jahre die Geschäftsführung und führte unter anderem mit seinem Team erfolgreich das Gastronomiekassensystem Columbus POS und Zusatzservices ein. Nachdem Radiant Systems von der NCR Corporation übernommen wurde, verantwortete Schoen als Vice President die Unternehmensentwicklung der Sparte Hospitality von NCR. Seit 2013 konzentriert sich der erfahrene Technologiemanager auf seine Rolle als Investor und strategischer Advisor für verschiedene Technologie-Start-ups wie orderbird.

Seit August bei Orderbird

Seit August 2017 bereichert Mark Schoen in der neu geschaffenen Position des Co-CEO das Berliner Unternehmen. Schwerpunkte seiner Arbeit sind das operative Geschäft und die Unterstützung der Bereiche Produkt und Entwicklung. Seine Ziele bei orderbird hat Schoen klar vor Augen: “Ich möchte orderbirds junge, dynamische Strukturen mit meiner Erfahrung und meinem Know-how bereichern, und zusammen mit dem orderbird-Team an der Verwirklichung unserer Vision arbeiten.“ Durch seine jahrelange Arbeit mit großen Systemgastromiebetrieben ist es Schoen ein großes Anliegen, auch Kleinstbetrieben und Lokalhelden die bestmöglichen technischen Innovationen zu bieten, damit sie mit den Branchengrößen mithalten können. „orderbird ist ein mutiger und ambitionierter Innovator im Bereich Softwarelösungen für die Gastronomie. Lange wurden kleinere Betriebe von den marktbeherrschenden Kassenanbietern kurz gehalten. Wir wollen einer noch größeren Gruppe von kleinen und mittleren Gastronomiebetrieben Zugang zur fortschrittlichen und easy-to-use Technologie von orderbird ermöglichen.“

Eine große Bereicherung

„orderbird ist in den vergangenen Jahren immens gewachsen. Jetzt wollen wir das nächste Level erklimmen und mit Mark Schoens Seniorität und Branchenexpertise unsere führende Marktposition weiter ausbauen. Wir befinden uns in einer absolut spannenden Phase mitten im Transformationsprozess von einem iPad-Kassensystem heute zu einer Vielzahl hilfreicher Services in der Zukunft”, so Jakob Schreyer, CEO und Gründer der orderbird AG. Für Schreyer sind die Gastroerfahrung und der Point-of-Sale-Hintergrund des neuen Geschäftsführungsmitglieds eine große Bereicherung. Das Managementteam von orderbird um Jakob Schreyer und Mark Schoen verfolgt gemeinsam mit dem Mit-Gründer und Chief Revenue Officer Patrick Brienen und Chief Operating Officer Tom Koehl das Wachstum des Unternehmens.