News | 12.12.2017

Ausgezeichnet

Palatin erhält Siegel für gesicherte Nachhaltigkeit

Das Best Western Plus Palatin Kongresshotel in Wiesloch bei Heidelberg leistet mit seinen vielen Umweltschutzmaßnahmen einen aktiven Beitrag zum nachhaltigen Wirtschaften: Dafür hat das Haus vom Deutschen Institut für Nachhaltigkeit und Ökonomie das Prüfsiegel „Gesicherte Nachhaltigkeit 2018“ erhalten.

Bild: Tobias Schwerdt

Nachhaltig sind die Entwicklungen im gesamten Hotel: Energie- und Wassersparen, Verminderung des CO 2 -Ausstoßes, Recycling, Müllvermeidung, Mülltrennung, Zeitschaltuhren, Photovoltaik und energieeffiziente Beleuchtung – all das wird vom „Palatin Green Team“, einem Gremium umweltengagierter Mitarbeiter des Best Western Plus Palatin Kongresshotel, seit Jahren thematisiert und konsequent umgesetzt. Außerdem w idmet eine Studierende aktuell ihre Bachelorarbeit diesem Thema mit dem Ziel, weitere Handlungsempfehlungen zu entwickeln.

Ökologisch und gesellschaftlich verantwortliches Handeln bedeutet für das Palatin die Sicherung der Zukunftskompetenz und Innovationskraft. Ziel ist es, die Umweltfreundlichkeit des Hotels bzw. des Veranstaltungszentrums permanent zu verbessern, die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten sowie das soziale Engagement zu fördern.

Investition in „sauberen“ Strom

Die Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach wurde bereits 2013 in Betrieb genommen. Eine ebenfalls schon umgesetzte Umweltmaßnahme ist die Mikro-Kraftwärmekopplungsanlage der Marke Dachs. Mit einer elektrischen Leistung von 5,5 kW und einer Wärmeleistung von 15 kW verfügt sie über eine Brennwerttechnik, die ihr eine fast hundertprozentige Verwertung des ihr zugeführten Gases zu Nutzenergie ermöglicht. „Den erzeugten Strom verbrauchen wir selbst und decken damit den Bedarf des Nebengebäudes Boardinghouse. Den überschüssigen Strom speisen wir in das öffentliche Netz ein“, erklärt Direktor Klaus Michael Schindlmeier.

Eine weitere grüne Initiative in diesem Jahr wurde gemeinsam mit den Stadtwerken Wiesloch umgesetzt: Drei zusätzliche Blockheizkraftwerke im Hauptgebäude des Hotels leisten mit ihrer Energieeffizienz einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und für die Wärmeversorgung der Stadt. Das Palatin versorgt so einen neu gebauten Stadtteil mit Wärme, der Eigenbedarf an Strom wird zu 100 Prozent durch die eigenen Kraftwerke gedeckt.

Biologisch, fair und regional

Immer mehr setzt das Palatin auf Fairtrade- und Bioprodukte aus der Region. Gästen dürfen sich z.B. über die junge Kaffeemarke „Café Intención ecologico“ freuen; so nennt das Haus J.J.Darboven seinen Bio-Fairtrade-Kaffee. Fairtrade bedeutet, sich für eine nachhaltige Entwicklung von wirtschaftlich benachteiligten Produzentengruppen wie Kleinbauern und Plantagenarbeitern einzusetzen. J.J.Darboven garantiert dabei beste Qualität durch die sorgfältige Verarbeitung hochwertiger Rohstoffe. Bei diesem Fairtrade-Kaffe, der unter ökologischen und natürlichen Bedingungen angebaut wird, v erzichten die Kaffeebauern auf den Einsatz chemisch-synthetischer Spritz- und Düngemittel wie Pestizide oder Stickstoffdünger.

Auch in Sachen Personalpolitik ist das Palatin-Management besonders auf Nachhaltigkeit ausgerichtet: Dafür soll auch die geringe Fluktuation der Mitarbeiter und die hohe Anzahl der jährlich eingehenden Bewerbungen sprechen. Der „Palatin-Weg“ ist ein umfassendes Konzept, das sich für die Gesundheit, das Wohlergehen und die Weiterbildung der Mitarbeiter einsetzt. So ist das Haus „Exzellenter Ausbildungsbetrieb“, „Fair Job Hotel“ und als bisher einziges Hotel Dekra-datenschutzzertifiziert.

„Aus unserem Tun – dem Umsetzen von Ideen, dem Mitnehmen der Mitarbeiter, der Sensibilisierung für die Wichtigkeit der Natur – werden Nachrichten“, formuliert Palatin-Direktor Schindlmeier. „Erfolg wird gemessen an unseren Auszeichnungen. Diese erzeugen Stolz, bei uns im Best Western Plus Palatin Kongresshotel zu arbeiten. Für diese konsequente Umsetzung unserer Ziele werden wir belohnt und auch für mich ist es eine Bestätigung, dass mein Weg über Jahre hinweg der richtige war. Hotellerie ist Zukunft und daran nachhaltig zu arbeiten macht Spaß!“

Den grünen Weg gehen

Übrigens: Die Gäste können sich über die verschiedenen Umweltprojekte des Hauses über den „Grünen Weg“ informieren. Dieser führt von der Tiefgarage ins Hotel und veranschaulicht das Engagement mittels Schautafeln. Damit wird das Bewusstsein für dieses wichtige Thema auch bei ihnen gestärkt.