News | 21.03.2018

Scandic Hotels

Partnerschaft mit LichtBlick

Im Sinne der unternehmensweiten Nachhaltigkeitsstrategie wechselt Scandic nun zum Stromanbieter LichtBlick, dem größten unabhängigen Anbieter für Ökostrom und -gas in Deutschland.

Bild: Julia Benz

Mit LichtBlick als Partner operieren die Häuser in Berlin und Hamburg ausschließlich mit grüner Energie. 1998 gegründet setzt sich LichtBlick für eine sichere und verantwortungsvolle Energiewelt ohne Kohle- oder Atomkraftwerke ein. „Es ist uns außerdem ein besonderes Anliegen, dass wir unsere Maßnahmen zur Energie- und Ressourcenschonung regelmäßig hinterfragen und stetig verbessern. Mit LichtBlick als neuen Partner an unserer Seite werden in den Scandic Hotels in Berlin und Hamburg im Vergleich zu herkömmlichem Strom rund 2.800 Tonnen CO2 jedes Jahr vermieden“ so Michel Schutzbach Country Head Europe Scandic Hotels.