Hotelbetrieb | 26.03.2018

Kessel

Perfektionierte Entsorgungskette

Mit den zwei Systemkomponenten, bestehend aus der Eingabestation „Biomaster“ für Küchenabfälle und Speisereste sowie dem Fettabscheider „Easy Clean“, bieten Biotrans und Kessel eine Komplettlösung für eine unkomplizierte und geruchsfreie Entsorgung von Nassmüll und fetthaltigen Abwässern.

Der „Biomaster“ kann direkt in der Küche installiert werden und bietet damit eine platzsparende Nassmüll-Direktentsorgung. Er verarbeitet die Speisereste und Küchenabfälle schnell und hygienisch. Anschließend gelangt die entstandene Biomasse mittels Pumpen direkt in den Kessel-Sammeltank. Dieser kann sowohl im Keller aufgestellt als auch platzsparend im Erdreich außerhalb des Gebäudes verbaut werden. Das gesamte System ist geschlossen und vom Abwasser getrennt. So gibt es auch bei der Lagerung keine unangenehmen Gerüche. Aus dem Nassmüll entsteht ein hochwertiges Substrat. Die Biotrans-Entsorgungspartner saugen dieses mittels Tankwagen regelmäßig aus dem Lagertank ab und transportieren es zu einer Biogasanlage, in der aus dem Substrat umweltfreundliche Energie erzeugt wird.

Geruchsfreie Entleerung

Der Fettabscheider „Easy Clean“ mit einer programmgesteuerten, vollautomatischen Entsorgungs- und Spüleinrichtung reinigt fetthaltige Abwässer. Diese werden aus Spülmaschine, Spülbecken, Kochkessel, Bodenabläufen und Rinnen in die Abscheideranlage eingeleitet. Leichtstoffe (Fette) und Sinkstoffe (Schlamm) werden im Abscheider durch die Wirkung der Schwerkraft vom Abwasser getrennt. Das Abwasser fließt über den Auslauf aus dem Abscheider und wird, wenn kein ausreichendes Gefälle zum Kanal vorhanden ist, von einer nachgeschalteten Hebeanlage wie „Aqualift XL“ in die Kanalisation transportiert. Die anlageneigene Pumpe im Abscheider befördert das Abscheidergut bei der regelmäßigen Entsorgung über fest installierte Leitungen in den Entsorgungswagen. So entstehen keine Geruchsemissionen bei der Entleerung

