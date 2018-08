Hotelbetrieb | Ausgabe 04/2018

Miele

Profi-Spülmaschinen vernetzt und immer auf dem richtigen Füllstand

Mit der neuen App „Miele Pro @ mobile“ können mehrer Profi-Spülmaschinen parallel überwacht werden.

Bild: Miele

Ob in Hotels, Restaurants oder Büros: Wo gleich mehrere Spülmaschinen gleichzeitig im Einsatz sind, behält die neue App „Miele Pro @ mobile“ den Überblick. Sie zeigt an, welche Maschine noch läuft, ob alle Geräte einwandfrei funktionieren – und wie hoch die Füllstände von flüssigen Reinigungsmitteln sind, praktische Bestelloption inklusive. Die App ist als Android- und iOS-Version verfügbar und kommuniziert mit allen „Profi-Line“-Spülmaschinen von Miele, die serienmäßig mit einem WLAN-Anschluss ausgestattet sind. Die App meldet sich beispielsweise, wenn der Klarspüler verbraucht ist. Sofern gewünscht, wird sofort eine Verbindung zum Onlineshop von „Miele Professional“ hergestellt. Mit einem Klick können alle Reinigungschemikalien nachbestellt werden. Nach Eingang einer Fehlermeldung ermöglicht die App den direkten Kontakt zum Kundendienst. Auch dies trägt dazu bei, Ausfallzeiten der Gewerbegeschirrspüler gering zu halten oder zu vermeiden. Dank ihrer vielseitigen Korbgestaltung sind die Geräte der Profiserie praktische Helfer in vielen Einsatzbereichen: Hier werden sperrige Töpfe und auch langstielige Gläser sauber, und die patentierte 3D-Besteckschublade bietet auch Servierlöffeln oder großen Kochmessern eine sichere Position. Mit nur 17 Minuten Programmlaufzeit sind die Maschinen deutlich schneller als Geräte für den privaten Gebrauch.

www.miele.de