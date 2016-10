Ausstattung/Einrichtung | 11.10.2016

MKN auf der Messe "Alles für den Gast"

ProfiKochtechnik bis zur Multifunktionstechnik mit FlexiChef

Vom 5. bis 9. November 2016 findet in Salzburg die Messe "Alles für den Gast statt". MKN präsentiert Besuchern nach Unternehmensangaben sein Produktsortiment, das von der klassischen ProfiKochtechnik bis zur Multifunktionstechnik mit FlexiChef und dem ersten automatischen Reinigungssystem für Tiegel bis zu den CombiDämpfern FlexiCombi und SpaceCombi reicht.

Bild: MKN

Die MKN CombiDämpfer-Familie wird nach Herstellerangaben seit Beginn des Jahres um den neuen FlexiCombi Team ergänzt. Dieser verfüge über zwei Garräume in nur einem Gerät. So kann ganz flexibel mit zwei Gararten gleichzeitig in einem Kombidämpfer gearbeitet werden.

Testen erwünscht

Die Bedienung des neuen FlexiCombi Team erfolgt über die intuitive MagicPilot Touch & Slide Steuerung, welche am MKN Stand der Alles für den Gast intensiv getestet werden kann. Übrigens: Fans von Alfons Schuhbeck dürfen sich schon auf den Messe-Montag freuen. Dann ist der Starkoch am MKN Stand live zu erleben., wie das Unternehmen mitteilt. Den MKN-Messestand finden Interessierte in Halle 3, 102.