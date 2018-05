News | Ausgabe 03/2018

Tana-Chemie

Profiseminare für ­Reinigungskräfte

Unter dem Motto „Wissen für Profis von Profis“ führt Tana-Chemie seine Seminarreihe auch 2018 fort.

Das Weiterbildungsprogramm des Mainzer Herstellers für professionelle Reinigungs- und Pflegemittel richtet sich an Reinigungsverantwortliche und Reinigungskräfte, die kontinuierlich neuen Anforderungen gegenüberstehen. „Das Arbeitsfeld wächst stetig, es gibt eine rasante Entwicklung von Baustoffen, Einrichtungsgegenständen und Spezialmaterialien“, so Tana-Chemie-Geschäftsführer Werner Schulze. Auch innovative Reinigungsverfahren und Produkte sowie Gesetzesänderungen müssten mitbedacht werden. Um diesen Forderungen nachzukommen und die Reinigungsbranche regelmäßig über Neuerungen zu informieren, bietet das Unternehmen in diesem Jahr weitere 17 Veranstaltungen in Form von Ein- und Zwei-Tages-Seminaren an.

Eine aktuelle Seminarübersicht mit allen Themen ist unter www.wmprof.com erhältlich.