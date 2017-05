News | 30.05.2017

Einkaufsgenossenschaft schüttet Rekordsumme aus

Progros-Hotels erhalten mehr als 2,2 Millionen Euro

Für getätigte Einkaufsumsätze im Jahr 2016 schüttet die Einkaufsgesellschaft Progros Rückvergütungen von mehr als 2,2 Millionen Euro als Bonussumme an Hotels aus – ein Rekordbetrag, der im Vergleich zum Vorjahr nochmals gesteigert werden konnte. Insgesamt seien im vergangenen Jahr Einsparungen von zirka 17 Millionen Euro an direkten Einkaufskosten für die Hotels erreicht worden.

Bild: Progros

Progros-Hotels dürfen sich freuen: Durch die Optimierung der Einkaufskosten im Jahr 2016 zahlt die Progros dieser Tage Rückvergütungen von über 2,2 Millionen Euro in Form von Bonusschecks an die derzeit rund 800 Hotels aus, die sie im Einkaufspool betreut. Das ist eine neue Rekordsumme und eine nochmalige Steigerung zum Vorjahr. Die kräftige Bonussumme ergibt sich aus allen Einkaufsumsätzen, die die Progros-Hotels bei den mehr als 570 geprüften progros-Liefer- und Dienstleistungspartnern im vergangenen Jahr getätigt haben. „Die Optimierung der Einkaufskosten lohnt sich für unsere Hotels auch noch nachträglich. Denn im laufenden Jahr 2016 wurden schon durch die Einkaufskonditionen rund 17 Millionen Euro sofort gespart. Es freut uns, dass wir für das vergangene Jahr erneut eine Bonus-Rekordsumme ausschütten können. Die Einkaufsgenossenschaft kümmert sich transparent um die Koordination, Kontrolle und Abstimmung aller Rückvergütungen. Dazu prüfen wir haargenau die gesamten Einkaufsumsätze aller Betriebe bei den Lieferanten, ermitteln die zustehenden Rückvergütungen, fordern diese hartnäckig ein und schütten den Betrag aus. Für die Hotels ist das ein enormer zeitlicher Vorteil und sie haben zudem die Sicherheit, dass ihnen garantiert kein Cent verloren geht“, erklärt Jochen Oehler, Geschäftsführer der Progros.

Rund 17 Millionen Euro direkte Einsparungen

Mit den jährlichen Rückvergütungen werden die Hotels für ihre im Vorjahr getätigten Einkaufsumsätze bei Progros-Lieferanten belohnt. Diese machen aber nur einen Teil der Leistungen aus, durch die Hotels bei den direkten und indirekten Einkaufskosten sparen. Die größten Spar-Effekte ergeben sich in der täglichen Reduzierung der Einkaufskosten. So erzielte progros im vergangenen Jahr inklusive der Rückvergütungen insgesamt eine Summe von rund 17 Millionen Euro an Einsparungen durch Optimierung der direkten Einkaufskosten. „Unsere Hotels haben tagtäglich einen direkten Zugriff auf alle zentral verhandelten Volumenpreise, Rabattierungen und Vorteilskonditionen bei mehr als 570 Lieferanten in sämtlichen Sortimentsbereichen – von Food & Beverage bis hin zu Haustechnik, Verbrauchsgütern und Energie. Hinzu kommen die individuelle, professionelle Beratung unserer Einkaufsspezialisten sowie die Betreuung vor Ort, mit der wir unsere Kunden bei der Auswahl passender Produkte und Lieferanten unterstützen. Unsere Bonusausschüttungen sind sozusagen die Krönung neben den sofortigen Einsparungen, die Hotels durch unsere verhandelten Abkommen und unser Leistungsportfolio haben.“

Laufende Umsatzkontrolle: Die Gegenwart ist digital

Eine Möglichkeit zur laufenden Umsatzkontrolle bietet progros den Hotels aber auch schon mit dem passwortgeschützten Einkaufsportal „my progros“, auf das nur die progros-Hotels Zugriff haben. „Unsere digitale Portal-Lösung für die Kunden im Einkaufspool beinhaltet neben dem täglichen elektronischen Rechnungseingang auch wichtige Arbeitsunterlagen wie komplette Lieferanten- und Sortimentsübersichten, Lieferantenprofile, Rückvergütungsabkommen sowie den direkten Zugang zu unserer Lieferanten-Bewertungsplattform. All diese Informationen können unsere Kunden stets aktuell nutzen und profitieren somit von maximaler Transparenz und laufender Umsatzkontrolle“, so Oehler.