Homepage | 14.12.2016

Einkaufspool wächst auf mehr als 750 Hotels

Progros ist auf Wachstumskurs

Progros wächst weiter: Ende November hat sich die Hotelgruppe mk | hotels der Einkaufsgenossenschaft Progros angeschlossen. Der Einkaufspool wachse damit auf mehr als 750 Hotels.

Bild: mk | hotels

Insgesamt haben sich im Jahr 2016 mehr als 60 neue Hotels für Progros entschieden, um von Einkaufsvorteilen und Kostenoptimierungen zu profitieren. Zum Jahresende hat sich die Arnstorfer Hotelgruppe mk | hotels mit ihren Hotels und gastronomischen Betrieben dem Progros Einkaufspool angeschlossen. Zu den weiteren Hotelzugängen im Einkaufspool in diesem Jahr gehören unter anderem die Hotels Kameha Grand in Bonn, das Stue in Berlin, das Soulmade in München sowie das The Fontenay in Hamburg, das im kommenden Jahr eröffnet.

mk Hotelgruppe jetzt mit dabei

Die Hotelgruppe mk | hotels betreibt derzeit insgesamt sieben Hotels mit 311 Zimmern an den Standorten Arnstorf, München, Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Eschborn und Remscheid. Zwei weitere Hotels in München und Rüsselsheim sind derzeit im Bau und eröffnen im kommenden Jahr. Die Hotelgruppe gehört zum Bauunternehmen Lindner Group, die unter anderem das Parkwohnstift Arnstorf sowie das Schlossbräu Mariakirchen betreibt. „Wir haben uns für den progros-Einkaufspool entschieden, da wir durch die zentralen Einkaufskonditionen und die Beratung durch die Einkaufsexperten der progros deutliche Kosten- und Zeitersparnis realisieren. So profitieren wir unmittelbar von Rahmenabkommen mit mehr als 570 geprüften Lieferanten im progros Einkaufspool. Außerdem können wir durch die elektronischen E-Procurement-Lösungen unsere gesamten Einkaufsprozesse in der Gruppe optimieren“, sagt Arno Sonderfeld, Geschäftsführer mk | hotels in Arnstorf. „Unsere Hotelgruppe ist Teil der familiengeführten Lindner Group aus Arnstorf. Der Bautätigkeit der Gruppe verdanken wir die Idee für die mk | hotels: Wir wollten ursprünglich unseren Mitarbeitern hochwertige Zimmer in zentraler Lage für ihre Dienstreisen zur Verfügung stellen. Daraus hat sich unsere kleine Hotelgruppe entwickelt, die nun an wichtigen deutschen Keydestinationen vertreten ist“, so Sonderfeld. „Unser Name mk steht übrigens für Mariakirchen. Hier befinden sich auf dem Gelände des Schlosses Mariakirchen unser niederbayerisches Stammhaus, das Schlossparkhotel, und das Schlossbräu, unsere erste Hausbrauerei.“

Mehr als 750 Hotel aus sieben Ländern

Progros betreut eigenen Angaben zufolge derzeit über 750 Hotels und Hotelketten aus insgesamt sieben Ländern in allen Einkaufsbereichen. Dazu zählen neben der täglichen, umfassenden Einkaufsberatung (Einkaufspool), die Entwicklung maßgeschneiderter Einkaufsstrategien (Consulting), das Beschaffungsmanagement von FF&E und OS&E für die Kompletteinrichtung von Hotels (Projekt Management) sowie die digitalen Lösungen für Einkaufsprozesse (Web:Tools).