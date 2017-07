News | 04.07.2017

Einkaufsgesellschaft zieht Bilanz

Citadines ist eines von 140 neuen Hotels bei Progros

830 Hotels mit mehr als 85.000 Zimmer nutzen die Dienstleistungen der Einkaufsgesellschaft Progros in Deutschland und Europa. Wie Geschäftsführer Jochen Oehler in seinem Rückblick auf das Geschäftsjahr 2016 erklärt, weist das komplette Einkaufsvolumen, das über Progros gemanagt werde, im Business-Jahr 2016 mit 189 Millionen Euro ein erneutes Plus von fünf Prozent auf. Im vergangenen Jahr bis heute haben sich mehr als 140 neue Hotels und Hotelketten Progros angeschlossen.

Bild: Citadines Arnulfpark Munich

„Ein starkes Jahr liegt hinter uns. Und das erste Halbjahr 2017 war genauso expansiv! Wir sind in allen Bereichen kräftig, aber kontrolliert gewachsen“, erklärt Jochen Oehler, Geschäftsführer der Progros. Allein im vergangenen Jahr haben sich bis heute über 140 neue Hotels und Hotelketten für die Zusammenarbeit mit progros entschieden. „Wir sind damit auf dem besten Weg, unser gestecktes Ziel von 1.000 Hotels mit einem Umsatzvolumen von 250 Mio. Euro in 2020 zu erreichen“, sagt Oehler. Zudem ist das Expertenteam in Eschborn auf mittlerweile 40 Mitarbeiter gewachsen, wovon allein 30 für Einkaufs- und Beratungsmanagement zuständig sind. Für seine Kunden hat das Dienstleistungsunternehmen für die Hospitality Branche allein im vergangenen Jahr Einsparungen bei den direkten Einkaufskosten in Höhe von über 17 Mio. Euro erzielt. Dazu kommen die indirekten Ersparnisse durch Arbeits- und Prozessvorteile dank der digitalen Infrastruktur, die progros seinen Kunden seit vielen Jahren zur Verfügung stellt. „Die Nachfrage nach Lösungen in den Bereichen Einkauf, Projekt Management, Consulting und Digitalisierung wächst ungebrochen stark. Mit diesen vier Geschäftsfeldern sind wir streng genommen vier Firmen in einer, da die Lösungen und Leistungen modular und unabhängig voneinander genutzt werden können. Die Besonderheit der Progros ist darüber hinaus, dass wir seit über 30 Jahren komplett markenunabhängig und kundenneutral agieren, stetig steigende Einkaufserfolge und -einsparungen erzielen und nunmehr seit einigen Jahren auch europaweit im Einsatz sind. Unsere Schwerpunkte liegen in Zukunft auf der weiteren Verbesserung aller Einkaufskonditionen, der nochmaligen Professionalisierung unserer Beratungsleistungen als auch der Verfeinerung der digitalen Lösungen“, so Oehler.

Citadines neu dabei

„Insgesamt konnten wir in 2016 mit unseren Einkaufsoptimierungen nur im Einkaufspool für unsere Kunden schon mehr als 17 Millionen Euro an direkten Einkaufskosten einsparen, die unmittelbar in die Gewinnbilanz der Kunden geflossen sind. Alleine die Rückvergütung für getätigte Einkaufsumsätze, die wir in 2016 ausgeschüttet haben, lag für 2016 bei 2,2 Mio. Euro. Eine erneute Rekordsumme“, so Oehler. Die direkte Senkung der Einkaufskosten eines Hotels erzielt Progros für die Häuser durch den barrierefreien Zugang zu zentral verhandelten Preisen für alle Sortimentsbereiche bei mehr als 570 qualitätsgeprüften Lieferanten und einer umfassenden Einkaufsberatung. Dabei wächst der Einkaufspool und damit das gebündelte Einkaufsvolumen stetig: So ist die Zahl der Hotels und Hotelgruppen seit Januar 2016 insgesamt um 125 neue Häuser im Einkaufspool gestiegen. Zu den prominenten Zugängen zählen unter anderem The Fontenay in Hamburg oder das me and all hotel düsseldorf. Ganz aktuell hat sich zu August 2017 die Apart‘Hotelgruppe Citadines mit vier Hotels und 553 Zimmern in Berlin, Frankfurt, München und Hamburg für progros entschieden. „Mittlerweile bearbeiten unsere Einkaufsspezialisten etwa 30.000 Einkaufsanfragen im Jahr“, erklärt Oehler. So steigt der Anteil der über Progros getätigten Umsätze kontinuierlich. In der Spitze bis zu 80 Prozent des gesamten Einkaufsvolumens der Hotels im Einkaufspool werden über Progros-Lieferanten abgewickelt. Damit ist auch der durchschnittliche Einkaufsumsatz pro Hotel mit 245.000 Euro im Jahr nochmals deutlich gewachsen. „Ein weiteres Highlight stellt die Einführung eines kostenfreien Online-Rechnungsportals dar. Im Herbst 2017 werden alle Hotels auf das neue System umgestellt sein und erhalten und bearbeiten dann alle Rechnungen von progros-Lieferanten auf dem Online-Weg. Ein zusätzlicher Service, der für mehr Transparenz, Kosten- und Zeitersparnis und Effektivität bei unseren Hotels führt“, sagt Oehler.

Digitalisierung senkt Einkaufskosten

„In der modernen Hotellerie geht es heute beim Einkauf um das ganzheitliche Ausschöpfen aller mit der Beschaffung verbundenen Kosten – also der direkten als auch der indirekten Einkaufskosten. Die direkten Einkaufskosten sind Preise und Konditionen, die ich für ein Produkt bezahle. Die indirekten Kosten sind Arbeit und Zeit, die ich für die Beschaffung aufwenden muss. Dabei spielen Digitalisierung und Automatisierung der Einkaufs- und Rechnungsprozesse eine entscheidende Rolle. Was dabei unsere Web:Tools für Hoteliers leisten, kann man vergleichen mit Assistenzsystemen in einem PKW – sie lassen sich heute nicht mehr wegdenken und sorgen für erhebliche Erleichterungen“, sagt Oehler. Deshalb ziele die künftige strategische Ausrichtung auch auf den weiteren Ausbau des Geschäftsbereichs Web:Tools, der für Hotels eine komplett digitale Infrastruktur und automatisierte Lösungen zur Optimierung der Bestell- und Arbeitsprozesse bereithält. Die digitalen Lösungen von Progros, vom elektronischen Bestellprozess bis hin zum Online-Kreditorenmanagement, sind modular aufgebaut.