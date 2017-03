News | 07.03.2017

Online-Vertriebsspezialist setzt Wachstumskurs fort

QR baut Marktposition aus

Quality Reservations setzt seinen Wachstumskurs fort und betreut nun insgesamt 430 Hotels in 6 Ländern. Im Geschäftsjahr 2016 gewann der Spezialist für den weltweiten Online-Hotelvertrieb eigenen Angaben zufolge 42 neue Häuser dazu, darunter Hotels der stark expandierenden Novum Group, der Arthotel ANA-Gruppe, Atlantic Hotels sowie das Designhotel ZOE by Amano Group.

Bild: Infinity München

Auch die Performance der QR-Partnerhotels im Geschäftsjahr 2016 kann sich sehen lassen. Insgesamt erzielten die Hotels über QR 37,2 Millionen Euro Umsatz und realisierten 380.000 Übernachtungen. Wachstumsmotor war unter anderem der QR Business Tarif (COR) als wirksames Instrument für das stark zunehmende „Unmanaged Business“ im Geschäftsreiseverkehr.

Zirka 120 Partner

Bei rund 120 teilnehmenden QR Partnerhotels steigerte sich der Umsatz um das Doppelte auf mehr als 2 Millionen EUR. Ein Meilenstein des Vorjahres war der erfolgreich durchgeführte Systemwechsel zu QReS 4.0 als Resultat der strategischen Partnerschaft mit dem Technologieführer Sabre Hospitality Solutions. Plangemäß fand der Wechsel am 13. Oktober 2016 statt. Bereits vom ersten Tag an verzeichneten die QR-Partnerhotels deutliche Steigerungen bei den Online-Buchungen und Umsätzen. Die Dynamik des Vorjahres setzt sich auch 2017 fort: Zum Jahresanfang erweiterte QR sein Portfolio mit Vorzeigehotels wie dem Infinity Hotel & Conference Resort Munich, zwei Hotels der Marke Upstalsboom, drei Häusern der Amano Group in Berlin und Düsseldorf sowie dem Hotel Monopol Frankfurt.