News | 24.07.2017

Grundsteinlegung für erweitertes Werk 3

Rational setzt weiter auf den Standort Landsberg am Lech

Rational, Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen, setzt weiter auf den Standort Landsberg am Lech. Mit der Erweiterung des bestehenden Werkes 3 soll die Produktionskapazität des bayerischen Unternehmens in den kommenden Jahren nochmals deutlich gesteigert werden.

Bild: Rational / Beate Schmidt

Derzeit beschäftigt Rational weltweit rund 1.900 Mitarbeiter, davon rund 900 am Standort in Landsberg. Die Fertigung der Rational-Combi-Dämpfer, die ausschließlich in Landsberg erfolgt, zeichnet sich neben einer exzellenten Qualität und einem hohen Lieferservice vor allem durch schlanke Abläufe und ergonomisch perfekt eingerichtete Arbeitsplätze aus.





Die Produktion soll profitieren



Das Werk 3 wird nördlich der bestehenden Hallen um eine Fläche von 16.000 Quadratmetern im Frauenwald in Landsberg am Lech erweitert. Dafür werden rund 35 Millionen Euro in Gebäude und Anlagen investiert. Der Landsberger Marktführer für Combi-Dämpfer schafft damit für das anhaltende Unternehmenswachstum noch bessere Rahmenbedingungen für die Produktion.