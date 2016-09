News | 22.09.2016

Auszeichnung

Rational zählt zu den 50 besten Unternehmen Bayerns

Bereits zum vierten Mal wurde die Rational AG aus Landsberg mit der Auszeichnung BAYERNS BEST 50 geehrt. Damit gehört das Landsberger Unternehmen – Spezialist für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen – auch im Jahr 2016 zu den wachstumsstärksten mittelständischen Unternehmen in Bayern.

Bild: SX Heuser

Mit der Auszeichnung BAYERNS BEST 50 würdigt das Bayerische Wirtschaftsministerium besonders wachstumsstarke Mittelstandsunternehmen, die in den vorangegangenen fünf Jahren ein überdurchschnittliches Mitarbeiter- und Umsatzwachstum erzielen konnten. Rational wurde nach 2008, 2011 und 2013 bereits zum vierten Mal geehrt. Dr. Axel Kaufmann und Markus Paschmann, Vorstandsmitglieder der Rational AG, nahmen in diesem Jahr den Preis, in feierlichem Ambiente, in der Residenz in München entgegen.

Weltweit mehr als 1600 Mitarbeiter

Die Rational-Gruppe ist eigenen Angaben zufolge er weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 1.600 Mitarbeiter, davon über 850 in Deutschland. Seit dem IPO im Jahr 2000 ist RATIONAL im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten.