26.10.2016

Interior-Lösungen mit Häfele Functionality

Komfortable Raumwunder im ibis Style Trier

Die Stuttgarter Success Hotel Group hat mit dem ibis Styles Trier in der Römerstadt ein weiteres Haus eröffnet. In einem repräsentativen Neobarockgebäude, dem Alten Posthof am Kornmarkt, stehen zirka 100 Zimmer bereit. Die Doppel- und Familienzimmer adaptieren gekonnt die Geschichte der Stadt und sind trotz begrenzter Fläche komfortable Raumwunder.

Bild: Häfele

Die globalisierte Lebens- und Arbeitswelt fordert Flexibilität und Mobilität – auch im Hotel. Um in dem denkmalgeschützten Bestandsgebäude diesen planerischen Spagat zu schaffen, musste ein übergeordnetes Interior-Konzept erarbeitet werden, das clever mit Raumressourcen umgeht. Es sollte auf Touristen wie Businessreisende gleichermaßen passen und Wohnatmosphäre mit professioneller Funktionsvielfalt vereinen.

Flexibles Mobiliar

In enger Zusammenarbeit entwickelten die Planungsverantwortlichen der Success Hotel Group zusammen mit der Fritz Schlecht GmbH / SHL Objekteinrichtungen GmbH aus Altensteig und den Objektberatern von Häfele flexible Möbel, die auf kleinem Grundriss nach Angaben des Unternehmens ein Höchstmaß an Komfort bieten. Die drei Unternehmen sind in dieser Konstellation eigenen Angaben zufolge längst ein eingespieltes Team. Unter ihrer Regie sind schon viele innovative Einrichtungskonzepte entstanden. Ralf Schlecht betont, wie wichtig diese enge Zusammenarbeit ist: „Gerade wenn man in einem schmalen Zeitfenster und mit limitiertem Budget arbeitet, müssen innovative Lösungen schnell gefunden und umgesetzt werden. Da ist es hilfreich, wenn ein routinierter Betreiber, ein engagierter Hersteller und die Spezialisten für die technische und handwerkliche Umsetzung gut und eng zusammenarbeiten. Wir, als Schreiner und Objekteinrichter, wissen sehr genau, wie ein Beschlag beschaffen sein muss, damit er all unsere Anforderungen erfüllt. Häfele Produkte liefern diese Qualität in hohem Maße.“

Klapp auf, klapp zu

Vor diesem Hintergrund ist für das Hotel ibis Styles Trier ein genormtes, mehrteiliges Wandpaneel entstanden, das multifunktional in jeweils passender Abfolge in allen Räumen einsetzbar ist. In den Elementen verbergen sich diverse Funktionen und doch ist die Handhabung so einfach und selbsterklärend, dass der Gast das Möbel mühelos und ohne Hilfe oder Anleitung nutzen kann. So macht Funktionalität Spaß! Mit integrierter Garderobe, mannhohem Spiegel und der stabilen, ausklappbaren Kofferablage bietet das Wandpaneel in angenehmer Höhe Zugriff zum Reisegepäck und macht den üblichen Hotel-Schrank überflüssig. Über der Gepäckaufbewahrung lässt sich ein kleines Ablagebrett und in einem weiteren Paneel-Segment sogar eine Schreibtischplatte ausklappen. Wenn nicht mehr gebraucht, verschwinden alle Elemente schnell wieder in der Möbelwand. Als voll elektrifizierte Mediawände stellen die Paneele nicht nur alle zur Arbeit notwendigen Anschlüsse für Laptop und Smartphone, sondern auch einen TV-Screen bereit.

Pflegeleichtes Holzdekor

Die ansprechende Korpusoberfläche in dunklem, pflegeleichtem Holzdekor wird durch Felder in frischem Frühlingsgrün akzentuiert, die als Ausklappelemente über Druckschnapper von Häfele bedient werden. Die zahlreichen, oft dezent unsichtbar integrierten Häfele Produkte, von ausziehbaren Garderobenhaken über hochwertige Klappenbeschläge, leichtgängige Druckschnapper bis hin zu strapazierfähigen Kofferablagestäben, machen das Wandpaneel zu einem durchdachten, in sich stimmigen, stabilen Multifunktionsmöbel.In einem separaten Highboard sind in gedämpft laufenden Push-To-Open Auszügen weitere Stauraummöglichkeiten untergebracht und Einbautresore von Häfele bündig integriert.