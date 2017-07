Hoteldesign + Interieur | 12.07.2017

Grohe als einer der Sieger in Essen geehrt

Red Dot Award für die Armaturen-Kollektion Lineare New

Mit der Armaturen-Kollektion Lineare New hat Grohe ein bewährtes Design weiterentwickelt und in moderner, zugleich funktionaler Form fortgeführt – so die Begründung der Jury des Red Dot Design Awards 2017. Der Hersteller mit Sitz in Düsseldorf ist neben Artemide, Hansgrohe oder Elextrolux und vielen anderen einer der Ausgezeichneten anlässlich der Red Dot Gala im Essener Aalto-Theater, wo sich die internationale Designszene zur Preisverleihung getroffen hat.

Bild: Grohe

