Hoteldesign + Interieur | Ausgabe 04/2018

Neue Wege in der Spa-Konzeption

Regionale Rituale

Bild: Klosterhof Premium Hotel & Health Resort

Ob Kräuter, Salz oder Waldaromen: Lokale Produkte haben sich ihren Weg ins Spa gebahnt und regen zu innovativen Treatments an. Wellness-Expertin und Beraterin Hildegard Dorn-Petersen stellt authentische Konzepte und Ideen für die Gestaltung von Spa-Bereichen vor. - von Hildegard Dorn-Petersen, FCSI

Bild: Hotel Schlosspark Mauerbach Weitere Bilder

Auch Zukunftsforscher können irren: Es ist schon rund zehn Jahre her, dass sie das baldige Ende des Wellnessbooms prophezeiten und das Zeitalter von „Selfness“ einläuteten. Das Gegenteil ist der Fall: Der Wellnessmarkt wächst und wächst, ein Ende ist nicht in Sicht. Dies gilt sowohl für den deutschen Markt als auch international. Eine Studie von GfK Travelscope, die auf der ITB 2018 vorgestellt wurde, bestätigt ein Umsatzplus von 12,8 Prozent und 14,7 Millionen Wellnessreisen gesamt im letzten Reisejahr. Die größten Zuwächse sind bei der Generation Y mit einem Plus von 53 Prozent und einem Marktanteil von 14 Prozent verbucht worden.

Das eigene Profil schärfen

Da wird der Markt schon mal zum Haifischbecken. Wer sich darin erfolgreich bewegen und damit auch noch Geld verdienen will, sollte nicht auf die Mitbewerber schauen, sondern mit einem eigenen Profil und einer klaren Ausrichtung überzeugen. Wen? Die Gäste natürlich, denn sie stehen im Mittelpunkt eines jeden ganzheitlichen Wellnesskonzeptes. Sie zu verstehen und ihre Bedürfnisse zu erkennen, ist eines der Erfolgsrezepte, die so einfach klingen und scheinbar doch für viele schwer umzusetzen sind. Wichtig ist, zunächst zu erkennen, wo die eigenen Spezialitäten liegen können. Und dann die sorgfältige Umsetzung in der Praxis (siehe PDF).

Der große Trend zur Regionalität in der Gastronomie sowie im Einzelhandel ist auch im Spa zu beobachten. Erinnern Sie sich noch an die orientalischen Wellnessoasen im Zuckerbäcker-Stil, die vor 20 Jahren vielerorts en vogue waren?

Darauf folgte eine inflationäre Welle von Buddhas, die an vielen Stellen noch ihr Dasein fristen. Allerdings konnten nur in wenigen Fällen Asia-Spas mit schlüssigen Konzepten aufwarten. Doch es geht auch anders. Ob Heu oder Milch, Hopfen oder Wein, Honig oder Sanddorn – bereits seit einigen Jahren hat die Regionalität ihren Weg ins Spa gefunden, um sich dort überzeugend zu etablieren.

Parallelen zwischen Spa und Restaurant, Wellness- und gastronomischen Konzepten sind dabei nicht rein zufällig. In beiden Fällen geht es um sensorische Erlebnisse, um die Kunst der direkten und indirekten Berührung und nicht zuletzt um Gesundheit. Und so ist auch verständlich, dass wir heute unsere Angebote in einem Spa-Menu präsentieren – à la carte, als „Signature-Treatment“ oder in sorgfältig abgestimmten Kompositionen. Dem Trend zur kleinen Speisekarte folgt auch das Spa: Weg vom Bauchladen, hin zur appetitanregenden Auswahl.

Salz: Das weiße Gold der Natur

Das Klosterhof Premium Hotel & Health Resort in Bayerisch Gmain ist seit zwei Jahren neu im Markt. „Begeisterung Leben!“ lautet das Motto der Gastgeber Henrike und Andreas Färber. Sie und ihr Münchener Architekt Wolfgang Scherer haben den Klosterhof ganz bewusst mit vielen Naturmaterialien, aber in klarem und modernem Design jenseits von jeglichem Alpenkitsch gestaltet. Arzt und Hotelier Andreas Färber: „Es ist gelungen ein Hotel zu bauen, das wir als ‚vollkommen unseres‘ empfinden. Diese Authentizität überträgt sich auf die Gäste und äußert sich in den herausragenden Bewertungen für unser Hotel.“

Das „Artemacur Spa“ ist eine tragende Säule des ganzheitlichen Konzeptes. „Artemacur“ steht für die Kunst, sich selbst zu pflegen, sich selbst zu erfahren und auf die eigenen Bedürfnisse einzugehen – für eine neue Achtsamkeit ohne Leistungsdruck, eine Philosophie, die Begeisterung für das Leben spürbar macht. Salz, das in den Bad Reichenhaller Bergen gewonnen wird, ist ein wichtiges Element im „Artemacur Spa“.

Auf der Bad Reichenhaller Salzliege findet Salz eine außergewöhnliche Inszenierung. Dabei wurde die Quarzsandliege eines namhaften Herstellers weiterentwickelt. Eine Mischung aus Quarzsand und grobem Bad Reichenhaller Natursalz bietet eine innovative Mischung von technischem Know-how und Regionalität. Sie bringt das wohltuende Mikroklima von Gebirge und Wäldern direkt in den Behandlungsraum. Durch die Erwärmung der Quarz-Salz-Mischung werden die Ionen des Salzes freigesetzt. Die ionisierte Luft steigert die Sauerstoffaufnahme bei der Atmung. Die Anwendungen auf der temperierten Salzliege finden wahlweise als Massage mit heißen Quarzstempeln oder mit Aromaöl statt.

Wald: In der Ruhe liegt die Kraft

Der Wienerwald ist ein Paradies der besonderen Art – Natur pur: Klares Wasser und frische Luft, sanftes Hügelland und schroffer Fels, tosendes Wasser und friedliche Weinberge, verträumte Wiesen und geheimnisvolle Auenlandschaften. Kaum eine andere Weltstadt hat ein derartig üppiges Naturerlebnis direkt vor der Haustüre wie Wien. Das Hotel Schlosspark Mauerbach liegt mittendrin. Seit Eröffnung des Erweiterungsbaus mit 1.600 Quadratmeter großem Spa und zusätzlichen Zimmern finden dort ruhesuchende Gäste ein modernes Wellnessresort in greifbarer Nähe zur pulsierenden Hauptstadt.

Die Geburtsstunde des Hotels liegt zehn Jahre zurück. Damals plante der ortsansässige Softwarehersteller Mesonic den Neubau der Firmenzentrale und war es leid, in wenig inspirierenden Seminarhotels zu schulen. So entstand direkt vor den Toren Wiens, anfangs ein Geheimtipp, ein Tagungshotel, dessen Kapazitäten mit nur 45 Zimmern bald nicht mehr ausreichten. Vier Jahre vergingen von der mit der Beraterin gemeinsam erarbeiteten wirtschaftlichen Prognose bis zur Fertigstellung des Gesamtkomplexes mit insgesamt 86 Deluxe-Zimmern und einem weitläufigen Spa-Bereich.

Das exklusive Park-Spa ist der perfekte Rückzugsort, um aus dem gestressten Alltag oder einfach aus der Großstadt zu fliehen und sich rundum zu erholen. Die Philosophie des Hauses, der Natur nah und verbunden zu sein, fließt ein in die Gestaltung des Wellnessbereiches mit unterschiedlichen Themenräumen. Die Waldsaunen bieten direkten Blick in die Natur. Die umliegende Parkanlage mit Biotop und kleinen Bächen lädt zum Entspannen im Freien ein.

Passend zum zentralen Thema „Wald“ wurden zwei Rituale entwickelt, um den Gästen das Gefühl zu vermitteln, auf einer stillen, lichtdurchfluteten Waldlichtung neue Energie zu tanken oder einfach ungestört zu entspannen. Das Treatment „Kraft des Waldes“ startet mit einem vitalisierenden Fußbad. Ein Salzpeeling mit frischen Kräutern aus dem Schlosspark schenkt neue Energie. Die kühlende Packung belebt. Eine erfrischende Gesichtsmaske und eine aktivierende Kopfmassage runden das Ritual ab. Das Programm „Ruhe des Waldes“ entschleunigt Körper und Geist. Wärmende Fußwickel mit einer Druckpunkt-Massage sorgen für die richtige „Erdung“ . Eine entspannende Natursteinmassage mit temperiertem Kräuteröl hilft abzuschalten, verstärkt durch die Nachruhe mit Naturwärmekissen.

Berge: Ort weiser Heilerinnen

Im Südtiroler Sarntal sagen sich Fuchs und Hase „gute Nacht“. Dort liegt Bad Schörgau. Der Ort wurde 1624 erstmals urkundlich erwähnt, als bäuerliche Badeanstalt mit Badstuben, Heilquelle und Gaststätte. Die Sage spricht von heilkundigen, schönen Frauen, die sich bei Vollmond in den Bergen trafen. Die Sarner Latsche, im Volksmund auch als „Bergsegen“ bezeichnet, gehört im Sarntal zu den ältesten medizinisch genutzten Pflanzen.

Aus dem reichen Fundus an überliefertem Wissen um die heilende Kraft der Natur schöpft Rosi Wenter in ihrem Holzhotel Bad Schörgau. Zusammen mit Partnern aus dem Tal hat sie mit „Trehs“ eine eigene Pflegelinie geschaffen. Rosi Wenter kam 1975 mit ihrem Mann Sepp – einem Spitzenkoch – in die Abgeschiedenheit hoch über Bozen. Heute steht Schwiegersohn und Sternekoch Egon Heiss am Herd, während sich Sohn Gregor mit der Entwicklung innovativer Produkte beschäftigt. Dazu knüpft er an die Historie an, die er geschickt mit moderner Architektur kombiniert. Mit dem „Silhouette Gourmet-Spa“ hat er einen Ort wirksamer Regeneration geschaffen. Die Gäste baden 30 Minuten im original Holzzuber in 37 Grad warmem Quellwasser, aus dem der Duft der Sarner Latsche den Raum erfüllt. Es folgen ein Peeling mit Bestandteilen von Pinienzapfen und eine beruhigende Packung mit Mondholz. Die abschließende Ruhepause im Heubett rundet das zweieinhalbstündige Ritual ab.

Ganzheitlichkeit und klare Ansätze

Der junge Hotelchef hat noch viele weitere Ideen. Mit dem neuen Spa hat er auch das Spa-Menü gestrafft und verkleinert. Dort kann man viel über die Wirkungsweise der Entschlackungsbehandlungen und anderer Anwendungen lesen und wenig über Preise. Die sind für alle Behandlungen gleich – ein ungewöhnlicher, innovativer und für den Gast klar verständlicher Ansatz.

Ausgehend von der Ganzheitlichkeit des Konzeptes entwickelte Hotelier Gregor Wenter, ebenfalls gelernter Koch, mit seinem Team Detox-Programme für drei bis fünf Tage oder eine ganze Woche, um vor allem für Menschen seiner Generation Möglichkeiten der Entspannung fern vom alltäglichen Leistungsdruck zu schaffen. Dazu hat er vier großzügige Suiten gebaut, in denen Menschen in der Rushhour des Lebens abschalten sollen und gleichzeitig eine Distanz zu den Verlockungen von Küche und Keller geschaffen wird. Seine Devise „Niemals stehen bleiben“ spricht für alle vorgestellten regionalen Konzepte, die einladen, über neue Wege und Nischen im Spa nachzudenken.