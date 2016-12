Ausstattung/Einrichtung | 23.12.2016

Modernisierung des Le Méridien L’Etoile Paris

Renovierung im laufenden Betrieb geglückt

Bei Vollbelegung und laufendem Betrieb renovierte das Unternehmen TKS France Konferenzcenter und öffentliche Bereiche des Hotels Le Méridien L’Etoile Paris. Die Modernisierung umfasste das Konferenzcenter mit 25 Tagungsräumen und zwei Veranstaltungssälen auf mehr als 2.500 Quadratmeter Fläche ferner Rezeption, Lobby und Jazz Bar sowie das Frühstücksrestaurant.

Bild: TKS

Ein Refurbishment der Superlative meisterte TKS France, die Tochtergesellschaft des marktführenden Generalunternehmers in der europäischen Markenhotellerie, im Jahr 2016. In dem 1.025 Zimmer großen Le Méridien L’Etoile Paris renovierte der Spezialist die kompletten öffentlichen Bereiche vom Erdgeschoss bis zum zweiten Untergeschoss im Zeitraum von nur fünf Monaten bei laufendem Betrieb und Vollbelegung. Die Maßnahme umfasste das Konferenzcenter mit 25 Tagungsräumen und 2 Veranstaltungssälen auf mehr als 2.500 Quadratmeter Fläche ferner Rezeption, Lobby und Jazz Bar sowie das Frühstücksrestaurant.

Der Startschuss für die großangelegte Modernisierung im ersten, 1972 eröffneten Haus der Marke Le Méridien fiel nur sechs Wochen nach Auftragserteilung zu Jahresbeginn 2016. Im Mai 2016 brachte TKS France das Refurbishment planmäßig zum Abschluss. Das Investitionsvolumen belief sich auf 3 Millionen Euro. TKS France erbrachte seine Leistung als Turn Key Solution (schlüsselfertige Leistungen) beginnend mit dem Abbau des Altbestands, dem Innenausbau mit neuen Wänden, Decken, Böden bis zur Einrichtung mit dem eigens für das Hotel hergestellten Mobiliar. Das enge Zeitfenster erforderte ein komplexes Projektmanagement mit strikt durchgeplantem Zeitmanagement. Zusätzliche, sich im Projektverlauf ergebende Anforderungen an die Technik, galt es flexibel in die Planung einzubeziehen. In enger Abstimmung mit der Hoteldirektion wurde ein möglichst störungsfreier Hotelablauf rund um die Baustelle organisiert.

Spezialwissen gefragt

„Renovierungen dieser Größenordnung bei laufendem Betrieb in kurzer Zeit durchzuführen, erfordert Erfahrung, Spezialwissen und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sowohl mit dem Investor als auch dem Hotelteam“, so Stéphane Lasbennes, Leiter von TKS France. „Als Generalunternehmer bündeln wir alle Leistungen in einer Hand, inklusive der Gebäudetechnik. Dies bringt entscheidende Vorteile in Hinblick auf die Einhaltung vereinbarter Fertigstellungstermine und Budgets. Investoren und Betreiber wissen dies zu schätzen. Als marktführender Generalunternehmer ist TKS in der Lage, anspruchsvolle Refurbishments an jedem Standort in Europa zuverlässig und professionell durchzuführen“. Die erfolgreiche Maßnahme resultierte in weiteren Aufträgen für das Le Méridien L’Etoile Paris, darunter die Modernisierung der Flure auf den Ebenen 6 und 7 im Sommer 2016.