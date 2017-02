News | 14.02.2017

Bürgenstock Resorts Lake Lucerne

Robert Herr hat als General Manager die Leitung

Der in Deutschland aufgewachsene Hotelier Robert Herr leitet seit diesem Jahr als General Manager das operative Team des prestigeträchtigen Bürgenstock Resorts Lake Lucerne. Das grösste Hotelresort der Schweiz öffnet im Sommer 2017 seine Tore und wird im Vollbetrieb rund 800 Personen beschäftigen. Neu dazu gestossen sind auch Astrid Kaiser (HR-Manager) und Mike Wehrle (Culinary Director).

Bild: Bürgenstock Resorts Lake Lucerne

Seit Januar 2017 leitet Robert Herr als General Manager die Pre-Opening-Aktivitäten des Bürgenstock Resorts Lake Lucerne. Bruno H. Schöpfer, Managing Director Katara Hospitality Switzerland AG, der Betreibergesellschaft und Bauherrin des Bürgenstock Resorts, freut sich, mit Robert Herr einen international erfahrenen Hotelier für das Bürgenstock Resort gewonnen zu haben. Robert Herr ist Absolvent der Hotelfachschule Lausanne mit einem MBA der Henley Business School und hat langjährige Erfahrung in der Luxushotellerie in sieben Ländern auf drei Kontinenten, u.a. auch in Deutschland. Zuletzt arbeitete er als Area General Manager für InterContinental Phoenicia und Le Vendome in Beirut.



Neu gestartet ist auch Astrid Kaiser als HR-Manager. Sie führt die Personalabteilung im Resort und koordiniert die anspruchsvolle Mitarbeitersuche. Im Vollbetrieb wird das Resort rund 800 Personen aus über 150 verschiedenen Berufsgattungen beschäftigen. Kaiser ist eine erfahrene Hotelière, eidg. dipl. HR-Fachfrau und bringt einen MAS in betrieblichem Bildungs- und Kompetenzmanagement mit. Sie hat unter anderem mehrere Jahre in einer HR-Führungsposition bei der ZFV-Gruppe gearbeitet.



Für gastronomische Leckerbissen in den zwölf Restaurants ist seit Anfang Jahr der Deutsche Mike Wehrle als Culinary Director verantwortlich. Der eidg. dipl. Küchenchef und Produktionsleiter kann auf eine langjährige internationale Erfahrung in der Spitzengastronomie und -hotellerie zurückgreifen. So war er unter anderem für das Victoria Jungfrau Grand Hotel & Spa wie auch für die Peninsula-Gruppe in Bangkok, Chicago und Manila als Küchenchef tätig.