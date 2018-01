News | 24.01.2018

Schulte-Schlagbaum AG

SAG

Die Schulte-Schlagbaum AG stellt ihr aktuelles Portfolio rund um Zutrittslösungen für die Hotelbranche vor.

Neben der bewährten Variante des e lektronischen Schließsystems „Safe-o-tronic access“ mit temporärem Gäste Code für den mobilen Check-in gibt es das Produkt jetzt mit auch mit funkbasierter Bluetooth-Funktion, die den Zutritt zum Gastzimmer durch Nutzung des Smartphones via App ermöglicht. Die Produktvariante ist sowohl in die Systemlandschaft rund um den „Safe-o-tronic access“-LockManager als auch via Hotel-App in die gängigen PMS bzw. Front-Office-Systeme integrierbar. Um die Gastzimmertür mit dem Smartphone zu öffnen, startet der Gast die entsprechende App und hält sein Gerät an den Beschlag. So wird aus dem Smartphone des Gastes ein mobiler Schlüssel, der in Verbindung mit der dazugehörigen App weitere Möglichkeiten zur Kundenbindung und Kommunikation mit dem Gast bietet.

www.sag-schlagbaum.com