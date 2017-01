News | 25.01.2017

Check-in im Victor’s Residenz-Hotel Schloss Berg

Sarah Weyer ist die neue Empfangschefin

Willkommen auf Schloss Berg: Sarah Weyer ist die neue Empfangsleitung im Victor’s Residenz-Hotel Schloss Berg. Nach mehr als sieben Jahren bei DoubleTree by Hilton Luxembourg ist die 30-jährige gebürtige Saarbrückerin ins Saarland zurückgekehrt. Bei DoubleTree war sie zuletzt im Front Office Management tätig.

Bild: Victor’s Residenz-Hotel Schloss Berg

Zuerst als Assistant und seit Oktober 2015 dann als Führungskraft eines 16-köpfigen Rezeptions- und Chauffeurteams. Erste Erfahrungen in der Hotellerie sammelte Weyer bereits während der Schulzeit in Form von Praktikantenstellen bei Mercure Süd in Saarbrücken und DoubleTree by Hilton in Luxembourg. Nach ihrem Abschluss 2010 an der Berufsfachschule für Hotel und Gaststätten und Fremdenverkehrsgewerbe Saarbrücken, stieg sie bei DoubleTree by Hilton Luxembourg als Rezeptionistin ein.

2012 und 2013 arbeitete Weyer dann dort als Schichtleiterin, wo sie erste Führungsaufgaben übernahm, sich um Gästeanfragen und Reservierungen kümmerte und für das Rebranding des Hotels zuständig war.Zum neuen Jahr wechselte Sarah Weyer dann zu Victor’s, wo sie am Empfang des Fünf-Sterne-Superior-Hauses Schloss Berg in Perl-Nennig auch weiterhin leitende Aufgaben übernehmen wird. „Ich freue mich sehr auf die neue, spannende Herausforderung. Vor allem freue ich mich darauf, unseren Gästen auf Schloss Berg gemeinsam mit einem so tollen und engagierten Team einen unvergesslichen Aufenthalt zu bescheren“, sagt Sarah Weyer.