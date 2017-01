News | 10.01.2017

Sascha de Clerque führt die Geschäfte

Sascha de Clerque (41) ist seit Anfang 2017 Allein-Geschäftsführer von Allinvos. Das 2008 gegründete Unternehmen ist spezialisiert auf digitale Workflowlösungen für das Rechnungs- und Kreditorenmanagement in der Hotellerie und Gastronomie und betreut heute über 160 Hotels und Hotelketten in sieben Ländern Europas.

Bild: Allinvos GmbH

Sascha de Clerque, bisher Prokurist bei Allinvos, ist seit Anfang des Jahres Allein-Geschäftsführer der Allinvos (www.allinvos.de). Die bisherigen Geschäftsführer Jochen Oehler und Dieter Tuxhorn haben ihre Ämter wie langfristig geplant niedergelegt und nehmen nunmehr nur noch ihre Funktion als Vertreter der Gesellschafter wahr.

Intensiv vorbereitet

„Sascha de Clerque hat in den letzten Jahren mit seinem Team die allinvos sehr stark ausgebaut und weiter entwickelt. Die allinvos betreut heute in sieben Ländern Europas mehr als 160 Hotels, Hotelketten, Seniorenresidenzen als auch Gastronomiebetriebe mit ihrer digitalen Kreditorenmanagementlösung. Der Karriereschritt vom Prokuristen zum Alleingeschäftsführer ist im zweiten Halbjahr 2016 intensiv vorbereitet worden. Wir sind sehr glücklich, mit Sascha de Clerque genau den richtigen Kopf für die Leitung und Expansion der allinvos zu haben“, sagen Jochen Oehler und Dieter Tuxhorn.

Gelernter Hotelfachmann

Der gelernte Hotelfachmann de Clerque ist bereits seit 2009 bei Allinvos tätig. Er startete als Direktor Projekte und Hotelbetreuung und wurde 2011 zum Prokuristen befördert. Bevor der 41-Jährige zu allinvos kam, war er in verschiedenen Managementpositionen im Bereich Buchhaltung und Rechnungswesen bei Lindner Hotels AG tätig. Von 2005 bis 2009 war er Assistent Leiter Rechnungswesen in der Hauptzentrale der Lindner Hotels AG in Düsseldorf. Davor arbeitete er im Lindner Congress Hotel in Düsseldorf in der Buchhaltung als Finanzbuchhalter.