Hotelbetrieb | 01.03.2017

Kärcher

Saubere Saugleistung mit Akku-Rucksacksauger

Kärcher bringt mit dem BV 5/1 Bp einen neuen Rucksacksauger auf den Markt. In dem Modell kommt ein neuer Lithium-Ionen-Akku zum Einsatz, dank dem der Sauger erstmals die gleiche Leistung wie ein netzbetriebenes Gerät liefert. So kann er über die punktuelle Reinigung hinaus für die Unterhaltsreinigung, zum Beispiel in Hotels, eingesetzt werden.

Bild: Kärcher

Wird das Gerät im sogenannten eco!efficiency-Modus, einer Energiesparstufe betrieben, benötigt es nur 400 Watt. Während sich der Verbrauch des Saugers dann annähernd halbiert, verdoppelt sich die Laufzeit von 24 auf 46 Minuten. Durch die geringe Lautstärke ist der Sauger auch für geräuschsensible Einsatzorte mit Publikumsverkehr geeignet. Der Akkuwechsel geht beim neuen Kärcher Rückensauger BV 5/1 Bp besonders einfach auf Knopfdruck.





Gepolsterte Schulter- und Beckengurte



Das Tragegestell ist mit gepolsterten Schulter- und Beckengurten ausgestattet, die sich individuell auf den Nutzer einstellen lassen. Ein Federstahlrahmen mit Rückennetz sorgt für Abstand zum Körper und lässt Luft zirkulieren. Gesteuert wird der Sauger