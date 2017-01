Hotelbetrieb | 17.01.2017

Reinigung im Hotel

Scheursaugmaschinen als Zukunftsinvestition

Unter dem Begriff Reinigung versteht man heute weitaus mehr als bloße Sauberkeit im Hotel. Die richtige Bodenpflege erscheint zunächst vielleicht als Kostenfaktor, sichert aber den langfristigen Werterhalt und ist damit als sinnvolle „Investition“ in die Zukunft zu sehen. Hier lesen Sie, worauf Hoteliers beim Kauf einer Scheuersaugmaschine achten sollten.

Bild: Hako

Bei wirtschaftlicher Betrachtung rechnet sich nach Angaben des Herstellers Hako in den meisten Fällen bereits ab 400 bis 500 Quadratmetern der Einsatz einer kleinen Scheuersaugmaschine, deren Arbeitsbreiten zwischen 35 bis 65 Zentimeter liegen. Ob ein handgeführtes Gerät oder eine Aufsitzmaschine zum Einsatz kommen, hängt unter anderem von den Örtlichkeiten, den Reinigungsintervallen und von der Größe der zu reinigenden Fläche ab. Leistungsfähige Anbieter von Bodenreinigungsmaschinen bieten neben einer kompetenten Beratung vor Ort ein abgestuftes Maschinenprogramm, das die Auswahl und Zusammenstellung der für den Einsatzfall optimal zugeschnittenen Lösung erlaubt.

Lassen Sie sich beraten

Tatsächlich ist aber der Anschaffungspreis einer Scheuersaugmaschine, die mehrere Jahre im Einsatz ist, nur die „Spitze des Eisberges“ der Gesamtkosten für die Reinigung. Weitere Kosten, die zu berücksichtigen sind, sind u.a. die für Reinigungschemie, Lohn- und Lohnnebenkosten, Verschleißteile bis zu den Energiekosten. Das ausschlaggebende Kriterium bei der Kostenanalyse für eine Reinigungsmaschine ist in allen Fällen die richtige Beratung im Vorfeld, die grundsätzlich vor Ort durchgeführt werden muss. An einer fundierten computergestützten Wirtschaftlichkeitsberechnung, in der alle Objektkriterien – vom Schmutzanfall bis zu den Reinigungsintervallen - einfließen, führt deshalb kein Weg vorbei. Wenn die Lebensdauerkosten klar sind, ist der Weg frei für eine erfolgreiche und auf Dauer zufrieden stellende Reinigungskonzeption.

Relevante Features

Neben den oben genannten wirtschaftlichen Aspekten einer Reinigungsmaschine sind auch Design, Ergonomie und Komfort weitere Beurteilungskriterien für ein ausgewogenes Preis-/Leistungsverhältnis. Die Bedienelemente sollten immer ergonomisch günstig im direkten Griff- und Sichtbereich angeordnet sein. Der Bediener muss die Seiten gut einsehen können und einen freien Blick nach vorne haben. Für Wartungs- und Servicearbeiten sollten alle Komponenten leicht zugänglich – möglichst ohne Werkzeug – sein. Diagnosesysteme verkürzen die Fehlersuche. Servoeinrichtungen erleichtern die Inbetriebnahme von Aggregaten und Anbaugeräten. Dass es Reinigungsmaschinen gibt, bei denen durch eine Einknopfbedienung alle Arbeitsfunktionen ein- und ausgeschaltet werden können, wird als große Arbeitserleichterung empfunden. Von Vorteil sind auch Bedienvorrichtungen, mit denen ganze Arbeitsprogramme nach Wunsch des Anwenders vor Inbetriebnahme durch den Service eingestellt, elektronisch gespeichert und auf Tastendruck in Betrieb genommen werden können. Elektronische Dosiertechniken helfen, Wasser- und Reinigungsmittel zu sparen. Eine Kostenbremse besonderer Art – vom TÜV bestätigt – ist ein patentiertes Wasserhaltesystem. Es hilft, bis zu 50 % Wasser und Reinigungsmittel einzusparen. Das führt dazu, dass die Anschaffungskosten einer Scheuersaugmaschine während ihrer Lebensdauer sich allein durch diese Einsparung amortisieren können. Ausschlaggebendes Kriterium sind auch hier wieder die Personalkosten, die durch weniger Befüllvorgänge eingespart werden.