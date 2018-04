Hoteldesign + Interieur | Ausgabe 02/2018

Caravita

Schirmständer und mehr mit natürlichem Gewicht

Die neuen Schirmständer für Großschirme wie „Big Ben“ und „Big Ben Freestyle“ von Caravita kommen mit zahlreichen praktischen Vorteilen.

Bild: Caravita

Vier Körbe aus verzinktem oder beschichtetem Draht, die mit Steinen oder Flaschen gefüllt werden können, sind rund um den Schirm in der Mitte angeordnet und halten ihn mit ihrem Gewicht unverrückbar in Position. Die Holzabdeckungen der Körbe lassen sich nach Wunsch als Sitzgelegenheit oder Tisch nutzen und bieten so zusätzliche, außergewöhnliche Schattenplätze für die Gäste. Die Steinkörbe können zudem mit LEDs, einem WLAN-Hotspot, Bluetoothboxen und Steckdosen als Ladestationen vielfältige Aufgaben übernehmen.

www.caravita.de