Praxistipp: Google Pay startet in Deutschland

Schnell, sicher, datenschutzkonform

Mobile-Payment ist auf dem Vormarsch, immer mehr Anbieter kommen auf den Markt. Hotel+Technik hat bei Mastercard und Orderbird nachgefragt, was Gastronomen und Hoteliers jetzt wissen sollten.

Vor Kurzem ging „Garmin Pay“ in Deutschland mit einer digitalen „VIM Pay Mastercard“ live, die Deutsche Kreditwirtschaft kündigte die „Digitale Girocard“ für Android-Smart­phones für den Sommer 2018 an. Seit Ende Juni ist „Google Pay“ in Deutschland live.

Das klingt zunächst nach viel Auswahl, doch all diese Zahlarten eint der technische Standard, über den die Bezahlungen abgewickelt werden. Das Zauberwort lautet: NFC. NFC steht für „Near Field Communication“ und wird bereits seit einigen Jahren für einfache und sichere Kontaktloszahlungen mit Karten eingesetzt. Allein in Deutschland verzeichnete Mastercard im vergangenen Jahr einen Anstieg von 213 Prozent bei den kontaktlosen Transaktionen. Das bestätigt Patrick Brienen, Mitgründer vom Ipad-Kassensystem Orderbird: „Wir sehen einen massiven Anstieg an NFC-Transaktionen bei den bargeldlosen Zahlungen. Gastronomen und ihr Personal sollten sich also gut darauf vorbereiten, dass Kunden bald mit der Smartwatch, dem Smartphone oder anderen Wearables bezahlen. Das Gute: Das spart Zeit und beschleunigt die Prozesse!“

Doch auch der Sicherheitsaspekt spielt eine große Rolle. „Das kontaktlose Bezahlen mit Mastercard und Smart­phone ist nicht nur sehr komfortabel, sondern auch sicher, da hier keine persönlichen Konto- oder Kartendaten gespeichert oder übertragen werden. Mastercard treibt die Innovationen bei Bezahltechnologien voran, damit Karteninhaber in jeder Alltagssituation ihre Zahlungen so bequem wie möglich tätigen können und dabei wissen, dass diese sicher und vor Betrug geschützt sind“, erläutert Arne Pache, Vice President Digital Payments & Labs bei Mastercard, die Vorteile für Gastronomen.

Für Gastronomen und ihre Mitarbeiter ändert sich erst einmal gar nicht so viel. Was gilt es zu beachten? Wie immer startet alles beim Service gegenüber den Gästen. Daher ist die Schulung der Mitarbeiter besonders wichtig. Was gibt es Schlimmeres, als wenn Gäste dem eigenen Servicepersonal erklären müssen, wie etwas funktioniert. Um diese Situation zu vermeiden, sollten Gastronomen ihr Team richtig vorbereiten. Der folgende Infokasten gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um das Thema kontaktloses Bezahlen in der Gastronomie. |