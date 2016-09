Ausstattung/Einrichtung | 13.09.2016

Hotel Tegernsee

Schöner Schwitzen auf noch mehr Wohlfühlfläche

Das Hotel Das Tegernsee oberhalb der gleichnamigen oberbayerischen Ortschaft und des Tegernsees bietet seinen Gästen ab sofort 1.000 Quadratmeter mehr Wohlfühlfläche. Nach rund fünf Monaten Umbauzeit unter Federführung der Münchner Architekten landau+kindelbacher wartet als Highlight eine neue Panoramasauna für bis zu 40 Personen auf die Besucher.

Bild: Das Tegernsee

Diese thront auf dem Dach der Wellnesslandschaft und überzeugt nach Angaben des Hotels neben dem herrlichen Ausblick auf den See und die Alpen mit täglich mehreren Aufgüssen wie Bergwind, Kaffee und Kräutergarten durch den hauseigenen Saunameister, der die natürlichen Sude selbst ansetzt. Das zugehörige Sonnendeck auf der Dachterrasse lockt mit 22 Liegeplätzen, Regenduschen und eine Eimer-Schwalldusche.

Auch eine Etage tiefer ist ein weiterer Ruhebereich mit riesiger Fensterfront und gemütlicher Kaminlounge hinzugekommen. Hier finden sich Liegen, Hängenester und Sitzmöglichkeiten für über 30 Personen. Durch eine Umgestaltung der vorhandenen Räumlichkeiten wurde zudem Platz für eine Bio-Aroma-Sauna und eine Bücherecke geschaffen. Eine Übernachtung für zwei Personen im Doppelzimmer inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet und täglichem Zugang zum Wellnessbereich ist ab 235 Euro buchbar. Externe Gäste sind nach Verfügbarkeit von 7 bis 22 Uhr zum Day Spa willkommen. Der Eintritt kostet 69 Euro pro Person und beinhaltet eine 20-minütige, erweiterbare Spa-Behandlung, Leih-Bademantel, Handtücher und Slipper sowie einen Tiefgaragenstellplatz für die Dauer des Aufenthaltes.

Besucherfeedback aufgegriffen



„Durch eine stetig zunehmende Nachfrage sind wir zuletzt an die Kapazitätsgrenzen gestoßen – vor allem im Saunabereich und bei den Liegeflächen“, erklärt der Geschäftsführer und Hoteldirektor Sven Scheerbarth. „Um unseren Gästen auch zukünftig beste Voraussetzungen für Erholung und Genuss bieten zu können, war die Erweiterung die logische Konsequenz. Das Feedback der Besucher ist aktiv in die Planung eingeflossen und so gibt es nun ein umfassendes Saunaangebot und fast doppelt so viele Sitz- und Liegeplätze wie zuvor.“ Auf insgesamt 2.400 Quadratmetern wartet Das Tegernsee Spa mit vier Saunen, einem Dampfbad, zwei großen Sonnenterrassen, einem Fitness- und zwei Ruheräumen, einer Bar mit Erfrischungen und Vital-Snacks sowie einem Innenpool mit Verbindung zum ganzjährig beheizten Außenpool auf. In sechs Behandlungsräumen können sich Gäste mit Massagen, Körper- und Gesichtsbehandlungen sowie Bädern verwöhnen lassen.