Homepage | 14.06.2017

B&B HOTELS ergänzt das Management-Team

Sebastian Bozdog ist neuer Director of Development

B&B HOTELS hat sein Management-Team ergänzt. Sebastian Bozdog treibt seit 1. Juni 2017 als Director of Development das Wachstum der B&B HOTELS voran.

Bild: B&B HOTELS

Mit 150 Hotels bis 2020 entwickelt sich die Hotelkette stark in Deutschland. Das entspricht 15 bis 16 Neueröffnungen im Jahr. Das 100. Hotel wird noch dieses Jahr eröffnen. Europaweit ist eine Expansion von insgesamt 400 auf 600 Hotels geplant, davon entfällt ein Drittel der Häuser auf die Bundesrepublik. Sebastian Bozdog wird mit seiner jahrelangen Berufserfahrung im Immobiliensegment und Expansion den Ausbau der am schnellsten wachsenden Hotelkette im Economy-Segment weiter vorantreiben.





Hand in Hand



„Wir sind stolz, dass wir mit Sebastian Bozdog einen so versierten Experten in der Immobilienbranche an unserer Seite haben“, freut sich Max C. Luscher, Geschäftsführer der B&B HOTELS in Deutschland. „Seine Fähigkeiten im Immobilienmanagement, Auswahl von Standorten und der Koordination von Neubauten greifen Hand in Hand mit

unseren Plänen für die Zukunft. Er ist sehr gut in der Branche vernetzt und verfügt über fast 20 Jahre Berufserfahrung.“ „Ich freue mich über die neue Herausforderung bei den B&B HOTELS“, so Sebastian Bozdog. „Es ist spannend, die Entwicklung einer erfolgreichen Hotelkette nun aus nächster Nähe mitzuerleben und seine eigenen Erfahrungen und Expertise einzubringen.“





Studierter Betriebswirt



Nach einem Studium der Betriebswirtschaftslehre begann der 43-Jährige seine Karriere bei der Lidl Stiftung. Er durchlief in neun Jahren die Positionen als Verkaufs-, Immobilien- und Vertriebsleiter in Deutschland, Italien, Irland sowie Rumänien und eignete sich hier ein profundes Wissen über stark expandierende Unternehmen

im In- und Ausland an. Zuletzt verantwortete Sebastian Bozdog als Geschäftsbereichsleiter Vermietung Region Nord-Ost 120 Standorte der Kaufland Stiftung. Expansion und Immobilienmanagement standen bei seiner Tätigkeit bei der Einzelhandelskette im Vordergrund.