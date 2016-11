News | 10.11.2016

Loewe verstärkt Hotelgeschäft

Sebastian Kümmerlen ist neuer Senior Key Account Manager B2B

Loewe widmet sich verstärkt der markenbewussten Hotellerie und Gastronomie und hat sich in diesem Bereich jetzt personell verstärkt. Sebastian Kümmerlen verantwort unter anderem den Auf- und Ausbau des Vertriebs in den Bereichen Hotel und Gastronomie.

Bild: Loewe

Als Senior Key Account Manager B2B berichtet er direkt an Gesamtvertriebsleiter Kurt Doyran. Sebastian Kümmerlen arbeitete vorher als Key Account Manager Hospitality Display bei Samsung Electronics.





Konzentration auf Europa

International konzentriert sich Loewe in diesem Bereich zunächst – auch in enger Abstimmung mit den Loewe Tochtergesellschaften in Italien, Frankreich, Belgien und Großbritannien sowie den Loewe Distributionspartnern – auf Europa. Im zweiten Schritt wird aber auch die hochwertige Hotellerie beispielsweise im Mittleren Osten in den Fokus rücken.



Von Standard bis Luxus

Loewe bietet auch im B2B-Geschäft hochwertige Fernsehgeräte von 32 bis 85 Zoll in unterschiedlichen Materialien, Farben und Aufstelllösungen. Besondere Akzente setzt beispielsweise das neue TV-Highlight Loewe bild 7, ein OLED-Fernsehgerät der Extraklasse. In Verbindung mit den passenden Loewe Lautsprechern werden daraus perfekte Home Entertainment Lösungen für das klassische Business-Zimmer genauso wie für die elegante Suite.