Hotelbetrieb | 24.01.2017

Worldline und Hease Robotics

Service-Roboter für die Gastronomie

Worldline, europäischer Spezialist für Zahlungsverkehrs- und Transaktionsdienstleistun- gen, ist neuer Partner von Hease Robotics. Der französische B2B-Hersteller liefert interaktionsorientierte Roboter – auch für die Gastronomie.

Bild: Hease Robotics

Mit der Entwicklerpartnerschaft wollen Worldline und Hease Robotics erweiterte Dienstleistungen mittels kundenorientierter Roboter an öffentlichen Orten wie in HOtel-Lobbys, Veranstaltungsorten und Transport-Stationen bereitstellen.

Zahlungsvorgänge abwickeln



Heasy ist der erste Roboter, den Hease Robotics auch für die Gastronomie konzipiert hat. Worldline liefert dafür hochmoderne Technologien und industrielle End-to-End-Services. So kann der Roboter nicht nur Zahlungsvorgänge mittels aller aktuellen und zukünftigen Zahlungsmethoden abwickeln, sondern er erkennt auch Personen, ihre Sprache und sogar ihre Stimmung. Moderne Authentifizierungsmethoden, Sicherheit und die einfache Verwaltung von Connected Devices runden die Funktionen von Heasy ab.

Die digitale Revolution und der technologische Fortschritt fordern und fördern nach Angeben der Unternehmen innovative Arten der Benutzerinteraktion. Diese müssen autonom, kontextbasiert und multikanalfähig sein, um Kunden und Verkäufer in den Geschäften zu begleiten. Neue Schnittstellen und Geräte wie Heasy heißen Kunden nicht nur willkommen, bieten ihnen Informationen, Hilfe und Anregungen, sondern unterhalten sie auch.

Für interaktive Kioske in Hotel-Lobbys





Worldline verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Einzelhandelsbranche. Mit den Lösungen können Kunden über verschiedene Wege bestellen und zahlen, unter anderem an interaktiven Kiosken in Hotel-Lobbys.Nicolas Kozakiewicz, Head of Research & Development and Innovation bei Worldline, sagt: "Das Ziel einer erfolgreichen Partnerschaft ist, dass beide Seiten von den jeweiligen Lösungen des anderen profitieren. Daher bietet uns die Zusammenarbeit mit Hease Robotics eine sehr gute Gelegenheit, um viele unserer Transaktions-basierten Dienstleistungen, wie Zahlung, Bilderkennung und natürliche Interaktion, voranzutreiben und zu perfektionieren. " Max Vallet, CEO bei Hease Robotics, betont: "Wir sind sehr stolz darauf, dass Worldline Hease Robotics gewählt hat, um gemeinsam die Zukunft von Robotern im Einzelhandel und in der Gastronomie zu entwickeln. Wir wollen die modernsten Robotik-Dienstleistungen auf den Markt bringen und daher mit einem global agierenden Technologie-Experten zusammenarbeiten. Worldline liefert innovative Technologien und Know-How für unseren handelsorientierten Roboter 'Heasy'."