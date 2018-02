News | Ausgabe 08/2017

Im Gespräch mit Managementberaterin Sabine Hübner über Servicekultur

„Servicechampions üben Haltung!“

Bild: Mama Thresl_Dominik Zimmermann

Serviceinnovation heißt heute nicht unbedingt Künstliche Intelligenz oder Roboterservice. Wirklich innovativ sind heute vor allem die Unternehmen, die sich intelligent auf das Wesentliche konzentrieren: Auf die Wünsche ihrer Gäste. Und die sind zunehmend analog, wie die Beraterin, Buchautorin und Branchenexpertin Sabine Hübner im Interview hervorhebt. - von Interview: Nina Fiolka

Bild: Cover_Sabine Hübner

Hotel+Technik: Frau Hübner, Sie sind in einer Familienpension im Salzkammergut aufgewachsen. Wie hat das Ihren Blick auf Gastfreundschaft geprägt?

Sabine Hübner: Ganz entscheidend! Meine Oma lebte Gastfreundschaft so urtümlich und herzlich, dass ich ziemlich irritiert war, als ich erstmals den ‚ganz normalen‘ Hotelservice erlebte. In diesem Moment wusste ich: Service geht viel, viel besser, und ich will dazu beitragen, dass Service auch wirklich besser wird.

War Ihre Großmutter innovativ?

Ja! Bei ihr war Service schon in den 1960er-Jahren hochgradig personalisiert. Schon als Kind beobachtete ich mit großen Augen, wie meine Oma die Frühstückseier für unsere Gäste im 30-Sekunden-Takt aus dem Wasser fischte, um jedem sein persönliches Wunschei zu servieren. Es war mir ein Rätsel, wie sie den Überblick behielt und sich über Jahre merkte, welcher Gast ein Fünf-Minuten- oder lieber ein Drei-Minuten-Ei wollte. Damals vermutete ich magische Fähigkeiten. Heute weiß ich: Meine Oma wusste intuitiv, wie Service Gäste glücklich macht. Sie liebte Perfektion in jedem Detail. Vor allem aber liebte sie unsere ­Gäste.

Servicekultur und Innovation, wie passt das zusammen?