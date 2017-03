Hotelbetrieb | 02.03.2017

Hobart auf der Internorga

Smart wash: Spülmaschinen via App steuern

Im Küchenalltag ist es eine echte Herausforderung für die Verantwortlichen, alle Informationen zu beschaffen, einzusehen und bei Bedarf schnell reagieren zu können. Mit der neuen App für die Untertisch- und Haubenspülmaschinen von Hobart wird das jetzt mittels App, WLAN-Anbindung und Cloud mit einem Klick möglich.

Bild: Hobart

Die neue App bietet laut Hobart die Option, alle wichtigen Informationen und Daten von jedem Ort aus, abrufen zu können. Egal ob vom PC oder dem Smartphone. Das schafft Vereinfachung, Arbeitserleichterung und mehr Transparenz sowie die Möglichkeit, bei relevanten Situationen schneller reagieren zu können. Dazu kann der Hersteller eigenen Angabe zufolge zukünftig alle Untertisch- und Haubenspülmaschinen-Modelle mit der notwendigen Kommunikationstechnik ausstatten. Via WLAN und Internet gelangen nun alle relevanten Daten in eine Cloud. Mit der dazugehörigen, multilingualen App (verfügbar für die gängigen Systeme IOS, Android und als Web-Version) sind die Geräte dann vernetzt.

In Zusammenarbeit mit den Kunden



Bei der Entwicklung arbeiteten die HOBART-Spezialisten ganz eng mit ihren Kunden zusammen, denn dem Hersteller war es wichtig, dass die neue App viel von dem bietet, was sich Nutzer wünschen. Zum Beispiel erhält der Kunde eine Übersicht der Betriebskosten, mit Angaben zum aktuellen Wasser-, Strom- und Reinigerverbrauch – und das nicht nur für eine Maschine, sondern für alle, für die er verantwortlich ist. Darüber hinaus empfängt er Fehlermeldungen, die zu einem Ausfall der Maschine führen können. Diese Fehlermeldungen werden als Push-Nachrichten in Echtzeit auf das Smartphone des Kunden gesendet, damit dieser in dringenden Fällen schnellst möglich mit dem zuständigen Service in Kontakt treten kann, um einen kurzfristigen Servicetermin zu vereinbaren. Ähnliches gilt beim Servicebedarf, beispielsweise wenn sich der Reiniger oder das Regeneriersalz dem Ende neigt, die Osmose Filterkartusche ausgetauscht werden muss oder der nächste Serviceintervall ansteht.

Bebilderte Anleitungen

Dabei unterstützt das Unternehmen den Kunden mit bebilderten Anleitungen, damit kleinere Fehler auch „do it yourself“, Schritt für Schritt von dem Kunden

selber durchgeführt werden können. Dank der Hobart APP ist der Kunde immer up to date und kann bereits im Vorfeld Anweisungen an das Personal weitergeben oder

die benötigten Verbrauchsmittel anfragen. Auch in Sachen Sicherheit liefert die APP einfach per Klick alle wichtigen Informationen, zum Beispiel das Hygieneprotokoll, das

vom Smartphone aus per E-Mail an eine hinterlegte Adresse gesendet oder auf dem PC abgelegt werden kann. Außerdem erhält der Nutzer auf Wunsch wertvolle Angaben zur Auslastung der Maschine. Bei Bedarf kann er so gegensteuern, korrigieren und die wirtschaftlich maßgebenden Faktoren positiv beeinflussen. Hobart ist präsent auf der Internorga in Halle 4 am Stand 209.