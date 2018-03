Hotelbetrieb | Ausgabe 01/2018

Reinigungsprozess: Auf dem Weg ins digitale Zeitalter

Smarte Daten: 24/7 alle Prozesse im Blick

Bild: Nilfisk

Die enorme Datenverfügbarkeit durch die digitale Transformation führt auch im Bereich der Reinigungstechnik zu nie dagewesener Mobilität und Vernetzung. Wo die Reise hinführen kann und welche Vorteile sich daraus für den Hotelbetrieb ergeben, beschreibt Jan Martijn vom Reinigungsgerätehersteller Nilfisk in einem Gastbeitrag. - von Jan Martijn, Leitung Produktmanagement Nilfisk GmbH

Eine der markantesten Eigenschaften der digitalen Transformation ist die Allgegenwärtigkeit von Daten. Auch im Hotelbereich sind mittlerweile unzählige Gerätschaften im Einsatz, die ihre Daten dem Big-Data-Universum anbieten. Gleichzeitig ist ein Großteil der neuartigen Service- und Support-Angebote ohne die Nutzung dieser Informationen nicht möglich. Sie werden zur Online-Überwachung der Arbeitsabläufe ebenso herangezogen wie zur intelligenten Maschinendiagnose oder vorausschauenden Instandhaltung, der so genannten Predictive Maintenance.

Und die digitale Reise geht weiter: So präsentierte Nilfisk jüngst die autonome Scheuersaugmaschine Nilfisk Liberty A50, die mithilfe intelligenter Datenverwendung standardisierte Arbeiten selbstständig ausführen kann. Unterschiedlichste Sensoren, Laser, optische Erkennungssysteme sowie innovative Software arbeiten dabei Hand in Hand und sind in der Lage, „mitzudenken“ oder vom Bediener zu lernen. Was auf den ersten Blick nur für große Industrieflächen sinnvoll erscheint, ist auch im Hotelbereich auf dem Vormarsch. So steht beispielsweise das Szenario einer autonomen Nachtreinigung in Hotelkonzepten mit autonomen Rezeptionen ganz oben auf der Zukunfts­agenda.

Intelligente Datenverwendung zeichnet sich aber auch durch ihren Einsatz in der nachhaltigen Unternehmensentwicklung aus. Moderne Methoden der kontinuierlichen Prozessverbesserung werden hier durch eine konsequenten Soll-Ist-Analyse unterstützt – etwa beim Einsatz von Reinigungsmaschinen im Housekeeping:

Wurden die definierten Bereiche gemäß Arbeitsplan gereinigt?

Welche Areale wurden in welcher Zeit (tatsächlich) bearbeitet?

Welche Maschinen kamen dabei wo zum Einsatz?

Gab es Störungen oder Besonderheiten im Arbeitsablauf?

Mensch & Maschine Hand in Hand

Antworten auf diese Fragen geben Aufschluss über das Ressourcen- und Zeitmanagement im Hotelbetrieb sowie über das richtige Setting des Maschinenparks und die Fähigkeiten der Mannschaft. Was vormals in manuellen Dokumentationen zeitaufwändig erarbeitet wurde, kann künftig automatisiert durch den Einsatz entsprechender Soft- und Hardwaretechnologien erfolgen. Dafür ist jedoch nicht nur Technik allein entscheidend. Für ein aussagekräftiges Reporting bedarf es vielerorts einer umfassenden Beratung, welche Maschinendaten erfasst werden sollten, welche Auswertungsziele dadurch verfolgt werden und auf welche Weise sich die aggregierten Kennzahlen „lesen“ lassen. Nur so kann im Sinne des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses eine wirksame Datennutzung sichergestellt werden.

Ein Beispiel für ein integriertes digitales Konzept liefert Nilfisk. Im Zentrum steht die komplette Datenkommunikation inklusive Berichten, Auswertungen und Schlussfolgerungen. Grundlage dafür ist das Fleet Management System „Track Clean“ – eine zentrale Drehscheibe zur automatischen Sammlung und gezielten Auswertung bzw. Interpretation der Maschinendaten, wie z.B. Betriebszustände, Positionsdaten sowie Service-Codes.

24/7 im Dienst der Flotte

Als fester Bestandteil vieler Nilfisk Maschinen ist „Track Clean“ für die Überwachung, Steuerung und Einsatzanalyse des Maschinenparks verantwortlich – unermüdlich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Auf Basis eines verschlüsselten GPS-Netzwerks empfängt das System alle maschinenbezogenen Daten in Echtzeit und stellt diese in einem intuitiv zu bedienenden Web-Portal grafisch dar. Das Ergebnis: Das Fleet Management System analysiert automatisch den Einsatz der Maschinenflotte mit dem Ziel, den gesamten Reinigungsprozess intelligent zu optimieren und nachhaltige Verbesserungen anzustoßen.

Für Unternehmen, die über erste Schritte in Richtung Digitalisierung und Datennutzung nachdenken, gilt die Faustregel: Man braucht nicht gleich autonome Reinigungstechnik, um den Weg Richtung Zukunft zu gehen. So besitzt ein Großteil aller Bodenreinigungsmaschinen von Nilfisk schon heute die Fähigkeit, unterschiedlichste Prozessparameter zu sammeln und diese mit „Track Clean“ auszutauschen. Bereits in diesem Step werden enorme betriebswirtschaftliche Potenziale zur Prozessoptimierung frei.

Analysieren, dann digitalisieren

Gäbe es einen standardisierten Leitfaden für die Auswahl und Bewertung von Digitalisierungs-Angeboten, würde er wohl mit einer scheinbar einfachen Frage beginnen: Was habe ich mit meinem Konzept eigentlich in Zukunft vor? Diese Frage klingt im ersten Moment banal. Doch es ist eine Tatsache, dass viele Hoteliers darauf keine gute Antwort haben. Doch erst wenn eine klare Vorstellung besteht, wohin der unternehmerische Weg gehen soll, können die richtigen Werkzeuge gewählt werden. Darauf aufbauend wäre es im Anschluss ein Leichtes, die folgenden Fragen zu beantworten oder zu bewerten:

Woraus genau besteht der Service, der mich interessiert?

Welchen konkreten Nutzen bringt er?

Auf welche Weise greift das Angebot in meine betrieblichen Abläufe ein – zum Beispiel hinsichtlich veränderter Arbeitsweisen, Zuständigkeiten oder Entscheidungswege und -geschwindigkeiten?

Welche technologischen Standards hat der Hersteller zugrunde gelegt?

Was kostet das Angebot in Beschaffung, Change-Management und Betrieb?

Fazit

Eines ist sicher: Hotelkonzepte der Zukunft sind ohne Datenintelligenz nicht denkbar. Im Kontext von Reinigungstechnik profitieren nahezu alle Beteiligten von der Echtzeit-Analyse – sei es bei der Feinjustierung des bestehenden Maschinenparks, der Überwachung und Steuerung der Reinigungseinsätze oder der frühzeitigen Wartung und Maschinenpflege. Darüber hinaus wird die Automatisierung der Arbeitsabläufe mithilfe autonomer Konzepte ganz neue Perspektiven hinsichtlich Arbeitsproduktivität, -flexibilisierung und attraktiver Gesamtbetriebskosten eröffnen. |

