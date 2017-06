Hoteltechnik + Architektur | 26.06.2017

Kooperation von Panasonic und Kathrein

Smarte Hospitality-TV-Lösungen für große und kleine Häuser

Smarte Hospitality-Lösungen von Panasonic bieten Hoteliers auf Basis der TV>IP- Technologie ein kostengünstiges und komfortables Verteilersystem. Wie der Hersteller mitteilt, entstand auf der Grundlage dieses Qualitätsanspruchs die Kooperation mit Kathrein, einem internationalen Spezialisten für Kommunikationstechnik. Die Partnerschaft soll noch vielfältigere Lösungen für kleine und große Hotels möglich machen.

Bild: Panasonic

Panasonic ermögliche smarte Hotel-TV/Hospitality-Lösungen, die den Installations- und Kostenaufwand deutlich reduzieren. Als Innovationstreiber bietet Panasonic einen Hotel-Modus, der via TV>IP alle Voraussetzungen erfüllt, um Hausinformationen und TV-Programme für viele Endgeräte zur Verfügung zu stellen. Die bisher zusätzlich benötigte, kostenaufwändige Infrastruktur in Form von Boxen ist jetzt nicht mehr notwendig. Besonders praktisch sind die umfangreichen Empfangsmöglichkeiten: Das Signal kann über LAN, Powerline oder besonders komfortabel und kabellos über WLAN bezogen werden und das bei voller TV-Funktionalität. Da alle Panasonic TVs sowohl den Uni- als auch den Multicast-Standard unterstützen, können sie problemlos und unabhängig voneinander auf mehrere TV>IP Server zugreifen. Das ermöglicht eine besonders flexible Integration in Hotels, Krankenhäuser und andere öffentliche Einrichtungen.

Für eine hochwertige Bild- und Tonqualität

Durch die jetzt bekannt gegebene Kooperation mit Kathrein kann Panasonic seine Position im Hotel-TV-Bereich weiter ausbauen. Die qualitativ hochwertigen SAT-Empfangsanlagen bringen in Kombination mit der hauseigenen Lösung zur Signalverteilung, Signale in bester HD-Qualität zu den Empfangsgeräten. Darüber hinaus schließen die innovativen Kathrein -Systeme, speziell für Hotel-TV, die Lücke zwischen klassischer Signalverteilung und moderner Glasfasertechnologie. Gemeinsam generieren Panasonic und Kathrein so eine extrem hochwertige Bild- und Tonqualität vollkommen unabhängig von der Größe des Hotels.

Neue Wege geschaffen

„Wir sind froh, in Panasonic einen so starken Partner gefunden zu haben. Als führender TV-Hersteller bietet Panasonic die passende Grundlage für den optimalen Einsatz unseres IPTV-Kopfstellensystems. So schaffen wir neue Wege im Hotel-TV-/Hospitality-Bereich, die für Gast und Kunde einen direkten Mehrwert bieten“, sagt Andreas Wimmer, Vertriebsmanager D-A-CH bei Kathrein .„Genau wie Panasonic kann auch Kathrein auf beinahe 100 Jahre Erfahrungsschatz zurückblicken. Das Unternehmen zeichnet sich durch innovative Technologien als Vorreiter in der Antennen- und Satellitenempfangstechnik aus. Als weltweit führender Hersteller im Bereich SAT-Empfang ist Kathrein ein sehr wichtiger Kooperationspartner für Panasonic. Der hohe Qualitätsanspruch an unsere Produkte und die Entwicklung von zukunftsorientierten Lösungen verbindet uns“, so Dirk Schulze, Head of Product Marketing TV/Home-AV bei Panasonic Deutschland.