Hoteltechnik + Architektur | Ausgabe 04/2018

Ospa

Smarte Schwimmbadtechnik

„Ospa Blue Control IV Web“ ist eine neue Hightech-Steuerung für vollautomatische und energieeffiziente Wasseraufbereitung.

Bild: Ospa

Mit der „Eco-Clean-Filtration“ und der „Blue-Clear-Desinfektion“ verspricht Ospa quellfrisches, sauerstoffreiches Schwimmbadwasser ohne Chlorgeruch. Zu den weiteren Energiesparfunktionen gehört der Teillastbetrieb der Pumpen über die Frequenzregelung außerhalb der Badezeiten sowie die Absenkung des Wasserspiegels in den Ruhezeiten. Dabei wird die Überlaufrinne trockengelegt und die Umwälzung erfolgt nur noch über eine direkte Beckenabsaugung. Dieser Energiesparbetrieb ist in der „Blue-Control-Steuerung“ programmiert. Mit der neuesten Version „IV Web“ ist die mobile Steuerung per Smartphone, Tablet oder Internet sowie die Einbindung in die Gebäudeleittechnik möglich.

ww.ospa-schwimmbadtechnik.de