Hoteldesign + Interieur | 14.02.2018

Agrob Buchtal

Smartes Trockenverlegesystem

Eine verkürzte Bauzeit und den einfachen Rückbau verspricht Agrob Buchtal mit dem neuartigen Trockenverlegesystem „Dry Tile“.

Bild: Agrob Buchtal GmbH

Die Methode ermöglicht eine bis zu achtmal schnellere Verlegung keramischer Bodenbeläge als mit klassischen Methoden. Das Besondere an „Dry Tile“ ist die Korkschicht. Sie sorgt dafür, dass sich die Fliese fest an den Boden ansaugt. Das Prinzip dahinter: Das Eigengewicht der Fliese drückt die Korkschicht an den Untergrund, diese saugt sich fest und garantiert, dass nichts mehr verrutscht. Befördert durch die Entkopplung bei schwimmender Verlegung sorgt Kork außerdem für eine erhöhte Trittschalldämmung und isoliert Wärme. Für das System steht eine breite Palette unterschiedlicher Keramikfliesen zur Verfügung.

www.agrob-buchtal.de