Smeg Foodservice

Smeg Foodservice lädt zur Hygiene-Tour

Smeg Foodservice baut sein Serviceangebot für Gastronomen weiter aus.

Bild: Smeg Foodservice

Der italienische Hersteller professioneller Küchentechnik startet in mehreren deutschen Städten Schulungen zur Lebensmittelhygiene. Das ganztägige Seminar vermittelt schwerpunktmäßig alle wesentlichen Vorschriften für lebensmittelverarbeitende Betriebe und gibt Tipps zur Umsetzung. Auch die Gerätehygiene sowie Unterstützungsmöglichkeiten mittels Software werden besprochen. Die Teilnahme an dem kostenlosen Training gilt als Schulungsnachweis gemäß VO EG 852/2004, IFSG und § 4 LMHV. Im Anschluss an die Schulung erhalten die Teilnehmer einen Betriebsnachweis und ein Teilnahmezertifikat durch den vortragenden Hygienesachverständigen. Die nächsten Stationen der Smeg-Hygiene-Tour sind in Dortmund am 6. September 2018 sowie in Stuttgart am 8. Oktober 2018. Weitere Termine sind in Vorbereitung.

www.smegfoodservice.com