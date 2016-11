News | 08.11.2016

Best Western Premier Harmonie Vienna

Sonja Wimmer ist Hotelière des Jahres in Österreich

Hotelier des Jahres 2016: Sonja Wimmer, Geschäftsführerin des Best Western Premier Harmonie Vienna in Wien, erhält den wichtigsten Branchen-Oscar der Hotellerie in Österreich. Die Auszeichnung „Hotelier des Jahres“ wird jährlich vom Fachmagazin ÖGZ und dem Fachverband Hotellerie der Wirtschaftskammer Österreich im Rahmen des Sterne Award vergeben.

Bild: Best Western

Sonja Wimmer ist zur Hotelière des Jahres gekürt worden. Im Publikumsvoting im Rahmen des Sterne Award 2016 konnte Mag. Sonja Wimmer, Geschäftsführerin des Best Western Premier Harmonie Vienna, die meisten Stimmen auf sich vereinigen. Der in diesem Jahr bereits zum siebten Mal von der ÖGZ Österreichische Gastronomie- & Hotelzeitung und dem Fachverband Hotellerie in der WKO (Wirtschaftskammer Österreich) vergebene Hotelpreis gilt als die wichtigste Auszeichnung der Branche in Österreich.

"Eine große Ehre"

„Die Auszeichnung ist eine große Ehre und Freude für mein Team und mich. Es ist etwas Besonderes, für die Anstrengungen im Alltag Anerkennung zu bekommen“, sagt Wimmer, die sich bei ihren Mitarbeitern, Gästen, Freunden und Geschäftspartnern bedankt, die ihre Stimme für sie abgegeben haben. Verliehen wurden die Preise bei der Messe „Alles für den Gast“ im Rahmen der ÖGZ-Gala am 6. November 2016 im Kavalierhaus Klessheim in Salzburg. Insgesamt acht in verschiedenen Kategorien ausgezeichnete Gewinner wurden geehrt.





Best Western Premier Harmonie Vienna

Das Best Western Premier Harmonie Vienna liegt im 9. Bezirk, nur wenige Gehminuten von der Wiener Ringstraße entfernt. Das Vier-Sterne-Hotel bietet 66 Zimmer mit modernem Komfort und Wiener Eleganz in einem umfassend modernisierten Gründerzeithaus. Das Boutiquehotel steht ganz unter dem Motto Tanz und hat ein visionäres Kunstkonzept im Haus realisiert: Bilder des Künstlers Luis Casanova Sorolla, die Spuren eines Tanzes zeigen, verleihen jedem Zimmer des Hotels einzigartigen Charme. Das Serviceangebot wird ergänzt durch zwei Seminarräume, eine Bistro-Bar und einen Fitnessbereich.

Sterne Award 2016

Der Sterne Award 2016 stand unter dem Motto"Den Hotelgast begeistern - Authentisch durch Atmosphäre und Ausstattung". Er wird von der ÖGZ und dem Fachverband Hotellerie in der WKO im Rahmen der Messe „Alles für den Gast“ in Salzburg verliehen. Die Auszeichnung „Hotelier des Jahres“ wird per Online-Publikumsvoting anhand einer Shortlist vergeben. Eine Experten-Jury vergibt die Auszeichnungen „Hotel der Zukunft“ in je zwei Kategorien in drei Regionalgruppen sowie einen Sonderpreis an den besten Ausbildungsbetrieb.