News | 19.07.2017

Scandic Hamburg Emporio arbeitet mit Goldeimer

Gelebte Werte in den Gästezimmern

Gelebte Werte: Das Scandic Hamburg Emporio startet eine Kooperation mit Goldeimer. Damit sei Scandic die erste Hotelgruppe, die das einzige echte und soziale Klopapier Deutschlands in den Gästezimmern einsetze.

Bild: Scandic / Stefan Groenveld

Nachhaltigkeit ist im Scandic Hamburg Emporio – wie in der gesamten Scandic Hotelgruppe – ein fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Das ganzheitliche

Konzept umfasst neben Umweltschutz und dem verantwortlichen Umgang mit Energie und Rohstoffen auch die Barrierefreiheit und soziales Engagement. Als neuestes

Projekt startet das Scandic Hamburg Emporio eine Kooperation mit Goldeimer. Ziel des jungen Sozialunternehmens ist es, für das Thema einer fairen und nachhaltigen

Kreislaufwirtschaft zu sensibilisieren. 100 % der Gewinne fließen in die Arbeit von Viva con Agua und der Welthungerhilfe, um auf die weltweite Sanitärkrise aufmerksam zu

machen. 2,3 Milliarden Menschen weltweit haben keine Toilette. Mit jeder gekauften Packung Goldeimer Klopapier fließen 20 Cent in die Arbeit der gemeinnützigen

Goldeimer gGmbH, um allen Menschen einen Zugang zu sanitären Anlagen zu ermöglichen.

Das Ziel: Kreisläufe schließen



„Das Projekt, das Goldeimer in Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Partner Viva con Agua ins Leben gerufen hat, korrespondiert perfekt mit unserem

Nachhaltigkeitskonzept. Wir sehen in dieser Kooperation die Chance, Ressourcen zu schonen, uns sozial zu engagieren und unseren Werten treu zu bleiben“, so Madeleine

Marx, General Manager im Scandic Hamburg Emporio. Zunächst werden als Pilotprojekt 29 Gästezimmer mit dem Recycling-Klopapier ausgestattet. Es handelt

sich um die Zimmer der 7. und 8. Etage, die bei der Buchung auch die Nutzung des „Living Rooms“ umfassen. „Unsere Vision? Alle für Klos! Klos für Alle! Wir von Goldeimer möchten durch unsere Projekte Kreisläufe schließen, Wasser sparen und regenerative Energien verwenden. Wir freuen uns, mit dem Scandic Hamburg Emporio einen starken und bereits nachhaltig agierenden Partner für unsere Mission gefunden zu haben“, erklärt Enno Schröder, Geschäftsführer von Goldeimer. Als erster Hersteller Deutschlands verwendet Goldeimer ganz bewusst die Bezeichnung „Klopapier“. Toilettenpapier haben viele, Scandic ist das erste Hotel, das Klopapier anbietet: 100 % Recycling- Papier, zertifiziert mit dem Blauen Engel – sozial, umweltfreundlich und nachhaltig. Dank der ansprechenden Motive des Hamburger Künstlers Rebelzer fungiert das Papier als Flyer für die gemeinsame Botschaft der Partner.