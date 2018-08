News | Ausgabe 05/2018

Greenline Hotels

Sprechen Sie online?

Das Fremdwörterbuch für die Hotellerie „Deutsch-Online/Online-Deutsch“ ist in seiner dritten Auflage erschienen.

Bild: GreenLine Hotels GmbH_Suzann Heinemann

In Zusammenarbeit mit der SRH Hotel-Akademie in Dresden ist das Fremdwörterbuch für die Hotellerie „Deutsch-Online/Online-Deutsch“ in seiner dritten Auflage erschienen. Auf über 80 Seiten finden Hoteliers und Gastronomen Begriffe von „ABC Analyse“ bis „Youtube Advertising“, die aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken sind, deren Bedeutung aber nicht immer ganz klar ist. Das Wörterbuch ist zum Preis von 9,80 Euro über info@greenline-hotels.de bestellbar.

www.greenline-hotels.de