News | 06.07.2017

Co-Branding mit Choice Hotels wächst weiter

Star Inn Hotel ab 2018 mit Boarding-House in Heidelberg

Richtfest in Heidelberg: das neue Star Inn Hotel und Suites Premium Heidelberg by Quality nimmt Gestalt an. Das zentral gelegene Heidelberger Hotel eröffnet im Frühjahr 2018 und ist ein weiterer Zuwachs im Rahmen des Co-Brands zwischen Choice Hotels und Star Inn Hotels.

Bild: Star Inn Hotels

Das Haus in der Speyerer Straße 9 wird mit 215 Zimmern, 85 Boardinghaus-Einheiten für Long-Stay-Gäste und einer Mietfläche von rund 14.600 Quadratmetern eine bedeutende Rolle in der Heidelberger Hotellerie spielen. Vor allem die Lage in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof und zum geplanten Kongresszentrum in der Bahnstadt bietet Business- wie auch Freizeitreisenden gleichermaßen Vorteile. Das Boardinghaus verfügt im Erdgeschoss zudem über eine Verbindung zum Hotel, sodass Long-Stay-Gästen sowohl Frühstücksraum und Lobby als auch die Bar direkt zugänglich sein werden.

Modell des Co-Brandings ist ein wachsender Erfolg



Das Star Inn in Heidelberg ist mittlerweile das 19. Haus der Co-Brand-Familie Star Inn Hotel by Comfort und Star Inn Hotel Premium by Quality, die seit 2016 in

Kooperation mit Choice Hotels an wichtigen Standorten ausgebaut wird. Bis 2021 ist eine Erweiterung auf insgesamt 40 Häuser geplant. Georg Schlegel, Geschäftsführer

Choice Hotels Deutschland und Zentraleuropa, freut sich über das gesunde Wachstum: „Das Co-Branding war zum Start im vergangenen Jahr ein echtes Novum in der Branche. Die Flexibilität unseres Franchise-Modells spielt hier erfolgreich ihre Stärken aus.“ Und Paul Garai, Geschäftsführer und Inhaber der Star Inn Hotels

ergänzt: „Unsere familiären, verlässlichen Strukturen und die Anbindung an einen Global Player wie Choice Hotels sichern unseren nachhaltigen Erfolg.“