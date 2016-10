News | 12.10.2016

Neues Hotel aus Holz an der Ostsee

Strandkind in Pelzerhaken: nachhaltig, natürlich, frisch

Das ehemalige Ostseehotel Eos in der Lübecker Bucht wird nach vier Generationen zum neuen Standkind. Das auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Haus mit 41 Zimmern soll insbesondere Familien ansprechen und zum Leuchtturmprojekt der Ostseeküste werden. Denn es soll fast komplett aus Holz gebaut werden und umweltfreundliche Annehmlichkeiten bieten.

Bild: Ostseehotel Strandkind

In der Pelzerhakener Straße 43 entsteht das Konzept unter dem Motto "Nachhaltig, natürlich, frisch". Das innovative Nachhaltigkeitskonzept umfasst nach Angaben der Gastgeberfamilie Iskra den Bau des Hotels ganz aus Holz – bis auf den Keller und das Treppenhaus. Die geplanten 41 Zimmer, in Doppel- und Familienzimmer aufgeteilt, werden demnach mit natürlichen und wiederverwendbaren Materialien ausgestattet. Die Betreiber legen außerdem Wert auf regenerierbare Energie, u.a. mit einem Blockheizkraftwerk und weiteren Maßnahmen, wie beispielsweise Schutz gegen Elektrosmog in den Räumen.

105 Sitzplätze

Das neue Hotelkonzept soll nach wie vor auf Familien abzielen. Neben einer Gemeinschaftsküche mit der Möglichkeit der Baby-Nahrungszubereitung, wird das neue Restaurant mit 105 Sitzplätzen kindgerecht gestaltet. Verschiedene Spielbereiche und gemeinsame Freizeitaktivitäten sollen für den nötigen Spaß mit der Familie sorgen. „Dazu zählen wir zum Beispiel auch gemeinsame Rad- oder Klettertouren bzw. Übungen an der hauseigenen Kletterwand oder Floßbaukurse“, so Olaf Iskra, der neben dem Kochdasein auch leidenschaftlicher ausgebildeter Hochseilgartentrainer ist.

Kinderbetreuung inklusive

Für Kinderbetreuung werden zusätzlich zwei Spielezimmer eingerichtet – „damit die Eltern auch mal Pause haben dürfen“, schmunzelt Andrea Iskra, die auch dafür Personal sucht. Ein kleiner Wellness-Bereich mit Saunen und Behandlungsräumen, sowie Yoga- und Ruheraum stehen für nötige Mußestunden bereit. Neben Familien seien aber auch Paare und Geschäftsleute, die nach ihren Terminen kurz abschalten wollen, herzlich willkommen. In das neue Ostseehotel Strandkind investiert die Familie rund 5,5 Millionen Euro.