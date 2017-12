News | 08.12.2017

Logieren im Zeichen des Bierkristalls

Steigenberger Hotel München ist eröffnet

Bild: tm studios visuelle medien GmbH

Unter dem Motto „Bayern modern (er)leben“ hält die Marke Steigenberger Hotels and Resorts Einzug in die bayerische Landeshauptstadt. Am gestrigen Donnerstag öffnete das Steigenberger Hotel München seine Pforten.

Bild: Deutsche Hospitality

Das erste Haus der Marke Steigenberger Hotels and Resorts in der bayerischen Hauptstadt ist im Szeneviertel Schwabing angesiedelt. Hoteldirektor Thomas Fischer begrüßte als erste Gäste Familie Comploj aus Bozen in Südtirol. Sie durchtrennten gemeinsam das symbolische rote Band am Eingang und stießen mit einem Glas Champagner auf die neue Gastlichkeit in München an. Nach dem feierlichen Moment wurden die Premierengäste zu ihrer Suite geführt und erhielten zur Erinnerung an den besonderen Moment ein Stück des roten Bandes im Bilderrahmen.

Neues Haus spiegelt Bayerische Lebensart wider

Für General Manager Thomas Fischer ist der Start im neuen Steigenberger Hotel München die Rückkehr zu den Wurzeln: Lange Jahre hatte der gebürtige Münchner Spitzenhotels im Ausland geführt und freut sich umso mehr, jetzt wieder in Bayern wirken zu können: „Es ist wirklich etwas ganz Besonderes, in meiner Heimatstadt die gesamte Bau- und Eröffnungsphase eines neuen Hotels begleiten zu dürfen. In München habe ich vor vielen Jahren meine Ausbildung zum Hotelkaufmann gemacht und heute darf ich hier ein Haus führen, das auf so wunderbare Weise den bayerischen Lebensstil verkörpert.“

Das neue Steigenberger Hotel München soll für moderne bayerische Lebensart stehen und trendige Designs mit bayerischem Charme verbinden. Im Mittelpunkt stehen das 22 Meter hohe Foyer und der Bierkristall in der Bar, eine begehbare Kühloase mit regionalen Craft-Bieren. Auch im Restaurantbereich „Valentinum & Bar“ nimmt das Bier eine Schlüsselrolle ein. Der Hopfentrunk wird überall in Szene gesetzt, etwa durch eine große Auswahl an Bieren aus Bayern und der Welt, durch originelle Bier-Cocktails und Bier-Pairing-Menüs sowie auch in der Wellnessoase im Stil einer Biermanufaktur. Im bayerischen Stil sind auch die 292 Zimmer und Suiten gehalten – teilweise mit Panoramablick bis ins Alpenvorland.