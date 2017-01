News | 06.01.2017

Steigenberger Hotel Business Bay in Dubai

Stephen Meredith ist neuer General Manager

Das Steigenberger Hotel Business Bay in Dubai hat einen neuen General Manager: Stephen Meredith leitet das kosmopolitische Hotel mit deutschem Touch seit 1. Januar 2017.

Bild: Deutsche Hospitality

In den vergangenen 26 Jahren hat der gebürtige Brite in Afrika, Europa, dem Nahen Osten und Südostasien in Führungspositionen für viele angesehene internationale Marken gearbeitet – darunter InterContinental und Jumeirah. Zuletzt war er Director of Food and Beverage im Fairmont Bab Al Bahr in Abu Dhabi. Meredith ist bereits seit Mai dieses Jahres als Executive Assistant Manager im Hotel tätig und hat zum 1. Januar 2017 die Position des General Manager.s übernommen.

350 Zimmer inklusive 29 Suiten

Seit der Eröffnung im November 2015 wurde das Steigenberger Hotel Business Bay mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem „Leading New Hotel Award“ und als „Best Luxury Business Hotel in the UAE”. Das Fünf-Sterne-Haus liegt im Herzen der Stadt. Nur wenige Schritte vom berühmten Wahrzeichen Burj Khalifa, der Dubai Mall und der historischen Altstadt erleben Gäste aus aller Welt hier Servicequalität der Spitzenklasse „made in Germany“. 350 Zimmer inklusive 29 Suiten bieten Geschäftsreisenden und Urlaubern einen unvergleichlichen Blick auf die Skyline Dubais.