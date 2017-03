News | 24.03.2017

Progos auf der Gastro Vision 2017

Sternekoch plaudert als Stargast aus dem Nähkästchen

In der Progros Competence Lounge auf der Gastro Vision 2017 in Hamburg haben sich erneut Entscheider und Einkaufsexperten aus der Hotellerie getroffen. In Talkrunden, Vorträgen und Hintergrundgesprächen haben Experten und Stargäste ihr Know-how zu zahlreichen Top-Branchenthemen präsentiert. Progros-Geschäftsführer Jochen Oehler zieht zufrieden Bilanz.

Bild: Progros

„Die Gastro Vision war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Die exklusive Veranstaltung ist ein hochkarätiger Treffpunkt für Top-Entscheider, hier spricht quasi der Chef mit dem Chef. Daher hat die Veranstaltung wieder den idealen Rahmen für unsere Competence Lounge gestellt, in der sich nun erneut die Entscheider aus Hotellerie und Gastronomie professionell und auf Augenhöhe ausgetauscht und informiert haben“, sagt Jochen Oehler, Geschäftsführer Progros. Stoff für einen angeregten Austausch und heiße Diskussionen lieferten dabei unter anderem verschiedene Vorträge.

Mark Korzilius erhält Förderpreis

Zum Auftakt der Veranstaltung erhielt Mark Korzilius, Gründer von Farmers Cut. Korziliu, den Gastro Vision Förderpreises. Überzeugt hatte er die Fachjury mit seinem Indoor-Farming-Konzept, bei dem ganzjährig frischer Salat und Gemüse ohne Pestizide kultiviert werden – direkt im Herzen Hamburgs. Zu Gast in der Progros Competence Lounge war auch Nelson Müller, TV- und Sternekoch sowie Sänger, der über gastronomische Entwicklungen und aktuelle Trends auf dem Teller berichtete. Zu den Programm-Highlights gehörten außerdem der Auftritt zweier Finalisten der TV-Koch-Show „The Taste“ auf Sat.1, Boris Biggör und Frank Pahlke, sowie die Vorstellung und Weltpremiere des neuen Management-Buches „MACHT EINKAUF“. Die Gastro Vision, die in diesem Jahr unter dem Motto „Die Trends im Blick“ stand, ist eine exklusive Einladungsveranstaltung und gilt seit 1999 als richtungsweisend bei der Gestaltung und Vorstellung neuer Trends und Innovationen. Rund 150 Aussteller und mehr als 3.000 ausgesuchte Fachbesucher haben sich auch in diesem Jahr im Empire Riverside Hotel in Hamburg getroffen.