News | 17.01.2017

Horego und Progros

Strategische Partnerschaft für die Schweiz beschlossen

Die Schweizer Einkaufsgesellschaft Horego mit Sitz in Zürich und etwa 900 Mitgliedern und die Progros mit zirka 750 Hotels & Hotelketten in ihrem Einkaufspool haben zum Januar 2017 eine strategische Allianz gestartet. Ziele sind noch bessere Einkaufskonditionen und mehr Dienstleistungen für die Horego-Betriebe sowie für die zirka 20 ersten Progros-Hotels in der Schweiz.

Bild: Progros

Grenzüberschreitende Allianz: Die Progros mit Sitz in Eschborn, der derzeit rund 750 Hotels in ihrem Geschäftsfeld „Einkaufspool“ angeschlossen sind, und die größte Schweizer Einkaufsgesellschaft Horego, Zürich, die rund 900 Kunden betreut, haben zu Jahresbeginn eine strategische Partnerschaft ins Leben gerufen. Davon sollen sowohl die Horego-Betriebe aber auch die ersten 20 Progros-Hotels in der Schweiz profitieren. Mit der grenzüberschreitenden, strategischen Allianz ist beabsichtigt, dass die jeweiligen Stärken der beiden Partner wechselseitig optimal zur Entfaltung kommen. „Wir haben eine strategische Allianz geschlossen, die allen Betrieben Vorteile bietet: Die Horego-Häuser in der Schweiz werden künftig mehr Leistungen und konditionelle Vorteile erhalten - vor allem in den Schwerpunktbereichen Investitionsgüter, also Technik, Mobiliar oder Einrichtung sowie Dienstleistungen wie lieferantenneutrales Beschaffungsmanagement für Hotelneubauten oder -renovierungen oder strategische Einkaufsberatung. Die rund 20 Hotels der Progros, die sich bereits in der Schweiz befinden, können dank dieser Allianz sofort auf die Kern-Leistungen der Horego zurückgreifen und von den Rahmenabkommen der Horego im Food & Beverage-, Verbrauchsartikelbereich sowie von der Zentralfaktura profitieren“, erklären Urs Gscheidle, Geschäftsführer Horego, und Jochen Oehler, Geschäftsführer der Progros, unisono. „Stärken stärken zum Vorteil unserer Mitglieder in der Schweiz – das ist die Grundidee unserer Allianz“, ergänzen Gscheidle und Oehler.

Progros-Betriebe in der Schweiz profitieren

Kerninhalte der Allianz sind unter anderem, dass alle Schweizer Hotels, die bereits der progros im Einkaufspool angeschlossen sind, parallel Mitglied der Horego werden können. Sie haben damit direkten Zugriff auf die gesamten Dienstleistungen und Konditionen der Horego, die marktspezifische Einkaufsberatung und die moderne, zentrale Zahlungsabwicklung. „Somit bekommen die progros-Betriebe in der Schweiz „the best of both“, und wir als progros ersparen uns die aufwändige Aufbauarbeit einer neuen, länderbezogenen Lieferantenstruktur, die wegen der Sondersituation Schweiz deutlich mehr Anforderungen stellt als das zum Beispiel im Nachbarland Österreich der Fall ist“, sagt Oehler.

Gemeinsame Synergien für mehr Wachstum

Für die rund 900 Horego-Mitglieder wird im gleichen Atemzug dieser neuen strategischen Allianz das Dienstleistungsangebot im Investitionsgüter- sowie Beratungsbereich deutlich erweitert. Technische Produkte und andere Güter wie Mobiliar aber auch Facility Management, Architektenleistungen, Hotel- und Einrichtungsplaner werden über die progros verfügbar gemacht. Urs Gscheidle: „Durch die Progros vergrößern wir unsere Schlagkraft in diesem Segment und erhöhen für die Mitglieder die Lieferantenvielfalt spürbar. Zudem kommen neue, weitergehende Beratungsleistungen durch das lieferanteneutrale Beschaffungsmanagement (FF&E, OS&E) der progros zur Geltung, auf die unsere Mitglieder über die Horego bei Progros Zugriff bekommen.“ Beide Einkaufsgenossenschaften wachsen seit über 25 Jahren in ihren Heimatmärkten kontinuierlich. Gemeinsam vertreten Horego und Progros das Einkaufsvolumina von etwa 1.650 Betrieben. Nun setzen die beiden Einkaufsunternehmen durch die gegenseitigen Synergien auf weiteres Wachstum. „Unsere neue Allianz bietet für alle Seiten nur Vorteile. Von unserer grenzüberschreitenden Partnerschaft werden alle unsere Mitglieder deutlich profitieren, es wird helfen, die Expansion weiter anzukurbeln und wir schaffen damit natürlich auch gute Ausgangsvoraussetzungen, das Lieferanten- und Konditionsmanagement – wo sinnvoll und machbar – gemeinsam langfristig optimieren zu können“, so Oehler und Gscheidle.