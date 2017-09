News | 20.09.2017

Park Inn by Radisson Neumarkt

Susann Sarstedt heißt die neue Hoteldirektorin

Seit dem 1. September hat das Park Inn by Radisson Neumarkt mit Susann Sarstedt eine neue Hoteldirektorin. In ihrer Position leitet die 32-Jährige das 33 Personen starke Team des Vier-Sterne-Hauses.

Bild: Park Inn by Radisson Neumarkt

Das Neumarkter Haus kennt Susann Sarstedt bereits sehr gut. Vor ihrer Beförderung zum Resident Manager war die gebürtige Sachsen-Anhalterin dort von 2015 bis 2016 zunächst für den Bereich Sales zuständig, übernahm zum Jahreswechsel 2017 die Position des Assistant General Manager und im September 2017 die Funktion des Resident Manager.

„Für mich ist es eine Ehre, das Park Inn by Radisson Neumarkt bereits seit seiner Eröffnung im September 2015 erfolgreich begleiten zu dürfen. Als Hoteldirektorin sehe ich mein Ziel sowohl darin, die gute Positionierung des Hauses weiterhin auszubauen als auch für die Zufriedenheit unserer Gäste und Mitarbeiter Sorge zu tragen,“ so die ausgebildete Hotelfachfrau. Auch vor ihrer Zeit in Neumarkt war Susann Sarstedt für die Provent Hotels GmbH tätig und seit 2013 Sales Manager des Park Inn by Radisson Göttingen.