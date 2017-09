News | 26.09.2017

Deutsche Hospitality

Susanne Friedrich verstärkt das Development-Team

Internationale Expansion braucht fachmännische Unterstützung: Seit 1. September verstärkt Susanne Friedrich als Director Business Development die Deutsche Hospitality.

Bild: Deutsche Hospitality

Die Hotel-Immobilienspezialistin hat 13 Jahre Erfahrung im internationalen Hotel Development und Asset Management. Zuletzt war sie bei der Rezidor Hotel Group in Brüssel und Frankfurt, wo sie die Regionen Deutschland, Österreich, Zentral- und Osteuropa verantwortete.

Die DACH-Region im Fokus

Bei der Deutschen Hospitality liegt ihr Fokus auf der Entwicklung innerhalb der DACH-Region. Die Hotelgruppe wächst derzeit stark international, strebt aber gleichzeitig auch neue Hotelprojekte im deutschsprachigen Heimatmarkt an. Expansionsziele innerhalb der DACH Region sind für die Marke Jaz in the City pulsierende Innenstadtlagen in Primär- und Sekundärstädten, wichtige Verkehrsknotenpunkte für IntercityHotels sowie Innenstadt,- Resort und Airport-Standorte für Steigenberger Hotels and Resorts.