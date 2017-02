Hotelbetrieb | 09.02.2017

Alto-Shaam auf der Internorga

Systemlösungen im Fokus

Alto-Shaam mit Sitz in Bochum stellt auf der diesjährigen Internorga mit praxisorientierten Vorführungen den Systemgedanken in den Vordergrund. „Vor allem mit unseren Niedrigtemperaturgeräten können wir sehr viele Abläufe in der Küche optimieren“, erläutert Stefan Horn, Vertriebsleiter Deutschland bei Alto-Shaam.

Die Niedrigtemperaturgeräte garantieren mit der sanften Hitze hochwertige Speisenqualität, von der Produktion bis zur Heißhaltung ohne Qualitätsverlust. Mit der optionalen Räucherfunktion steht zudem eine flexible Zusatzlösung für kreative Fleisch- und Fischvariationen zur Verfügung.

Für Fleischereien und Supermärkte stellt Alto-Shaam passende Systemlösungen vor, die in der Praxis bereits mehrfach im Einsatz sind. Hier stehen neben Geräten für die Produktion auch Komponenten für die Heißhaltung, die Ausgabe und die Präsentation bereit. Neu im Programm und erstmals vorgestellt wird der Merchandiser HSM 48/5S als Ausgabeeinheit für verpackte Ware.

Mit dem Rack-Management-System zeigt Alto-Shaam natürlich auch für den Bankettbereich perfekte Lösungen zur Produktion, Heißhaltung und Ausgabe. Das System ist sowohl für Cook & Hold & Serve als auch für Cook & Chill Anwendungen einsetzbar.

Ebenfalls in Hamburg präsentiert wird auch die neueste Generation der Heißluftdämpfer CTProformance und CTExpress. Die Geräte punkten neben einfacher Bedienung und guter Speisenqualität vor allem mit neuer Reinigungsfunktion und verbesserter Hygiene.

Alto-Shaam präsentiert sich auf der Internorga in Halle A3, Stand 212.