News | 19.12.2016

Joint Ventures von RFR Holding und RAG-Stiftung

Taschenbergpalais Kempinski Dresden hat einen neuen Besitzer

Die RFR Holding erwirbt im Rahmen eines Joint Ventures mit der Essener RAG-Stiftung das Grand Hotel Taschenbergpalais Kempinski in Dresden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Kartellbehörde.

Bild: RFR Holding GmbH

Das Taschenbergpalais mit seinen aktuell 214 Zimmern wurde Anfang des 18. Jahrhunderts im Barockstil erbaut und während des Zweiten Weltkriegs fast vollständig zerstört. Nach fast vierjähriger Bauzeit wurde der vollständige Wiederaufbau des Taschenbergpalais Ende März 1995 mit der Eröffnung als erstem Fünf-Sterne Grand Hotel in Sachsen erfolgreich beendet.

Langjährige Hotelexpertise

Das Hotel befindet sich in zentraler Lage in unmittelbarer Nähe zu historisch bedeutsamen Gebäuden wie der Semperoper, dem Dresdner Zwinger, dem Residenzschloss und der Hofkirche. Von Anbeginn stand das Grand Hotel Taschenbergpalais unter dem erfolgreichen Management von Kempinski Hotels. RFR verfügt über eine langjährige Hotelexpertise in den USA und Deutschland. Im Eigentum der RFR-Gruppe befinden sich in Deutschland u. a. Hotels wie das Roomers sowie das Marriott in Frankfurt am Main.